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Truco de WhatsApp: el método definitivo para liberar espacio en el celular sin borrar chats

Los videos grupales y las fotos repetidas pueden agotar la memoria de tu teléfono. Pasos sencillos para usar el gestor interno de Meta y eliminar el contenido que más pesa.

Truco de WhatsApp: el método definitivo para liberar espacio en el celular sin borrar chats
Fuente: WhatsApp
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Meta actualizó en WhatsApp el gestor de almacenamiento para que los usuarios puedan borrar archivos pesados de sus chats sin perder el historial de texto.
  • La herramienta organiza fotos y videos voluminosos o reenviados, facilitando su eliminación manual desde los ajustes de la app o el perfil del contacto.
  • La función optimiza la memoria del celular de forma segura, evitando la saturación del equipo y la pérdida accidental de copias de seguridad de texto.
Resumen generado con IA

Los videos enviados en chats grupales, las imágenes duplicadas y los archivos olvidados convierten a WhatsApp en una de las aplicaciones que más espacio abarcan en el dispositivo. Al agotarse la capacidad de almacenamiento, el teléfono suele emitir alertas, interrumpir las descargas y ralentizar diversas tareas cotidianas.

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Frente a esta situación, la plataforma no cuenta con una papelera de reciclaje donde los datos borrados permanezcan en espera. En su lugar, el servicio de Meta incorpora un administrador interno que organiza el contenido por chat y destaca los archivos de gran volumen. Esta herramienta sumó en marzo de 2026 la opción de eliminar elementos pesados directamente desde cada conversación, manteniendo intacto el historial del usuario.

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Cómo identificar los archivos más pesados

El procedimiento se inicia directamente en WhatsApp y prescinde del explorador de archivos del teléfono. En sistemas Android basta con pulsar el menú de tres puntos, mientras que en iPhone se accede mediante la pestaña de Configuración. A continuación, corresponde seleccionar "Almacenamiento y datos" para luego ingresar en "Administrar almacenamiento", donde la pantalla mostrará el espacio consumido junto con los chats con mayor volumen de información.

El panel organiza los elementos por categorías específicas, facilitando la identificación de archivos voluminosos o reenviados en repetidas ocasiones. El usuario solo debe revisar las fotos, videos y documentos de cada conversación, marcar los ítems prescindibles y presionar el botón de borrado. Iniciar la limpieza con los clips más extensos permite liberar una parte significativa de la memoria de forma rápida.

Cuál es la nueva implementación

La actualización más reciente de WhatsApp suma un atajo funcional: al presionar el nombre del contacto o grupo desde el chat, la función "Administrar almacenamiento" permite revisar y limpiar los archivos enviados en esa conversación. Asimismo, la empresa de Mark Zuckerberg incorporó la alternativa de vaciar los elementos multimedia conservando el texto de la charla. Dado que el borrado es definitivo y prescinde de un depósito temporal, conviene revisar los datos antes de eliminarlos o respaldar el contenido relevante en un servicio de almacenamiento externo.

Gestionar los archivos desde este panel interno resulta más seguro que explorar manualmente las carpetas de Android, evitando la borradura accidental de copias de seguridad esenciales. Tampoco debe confundirse esta limpieza con el vaciado de memoria caché, proceso que solo elimina archivos temporales. Si bien liberar espacio mitiga problemas en dispositivos saturados, empresas como Google y Apple recuerdan que el rendimiento general también depende de la memoria RAM, el estado de la batería y la exigencia de las aplicaciones instaladas.

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