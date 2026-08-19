Truco de WhatsApp: el método definitivo para liberar espacio en el celular sin borrar chats

Cuál es la nueva implementación

La actualización más reciente de WhatsApp suma un atajo funcional: al presionar el nombre del contacto o grupo desde el chat, la función "Administrar almacenamiento" permite revisar y limpiar los archivos enviados en esa conversación. Asimismo, la empresa de Mark Zuckerberg incorporó la alternativa de vaciar los elementos multimedia conservando el texto de la charla. Dado que el borrado es definitivo y prescinde de un depósito temporal, conviene revisar los datos antes de eliminarlos o respaldar el contenido relevante en un servicio de almacenamiento externo.