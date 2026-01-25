Secciones
SociedadEn las redes

El truco para leer mensajes eliminados de WhatsApp desde el celular

Aunque la plataforma no permite recuperar esos textos, existe un método alternativo que no requiere apps de terceros ni intervenciones sobre la aplicación.

WhatsApp WhatsApp Foto: Neuquén al instante
Hace 1 Hs

WhatsApp se consolidó como la aplicación de mensajería más utilizada y, con ella, una situación frecuente: el aviso “Se eliminó este mensaje”, que suele generar curiosidad entre los usuarios. Aunque la plataforma no permite recuperar esos textos, existe un método alternativo que no requiere apps de terceros ni intervenciones sobre la aplicación.

La clave está en una función propia del sistema operativo del teléfono: el registro de notificaciones. Cada vez que llega un mensaje de WhatsApp, el dispositivo genera una alerta que puede quedar almacenada, incluso si luego el remitente decide borrar el contenido del chat. Si ese historial está activo, es posible acceder al texto original que ya no figura en la conversación.

Paso a paso para activarlo

El procedimiento no exige conocimientos técnicos. Basta con salir de WhatsApp, ingresar en Ajustes o Configuración del teléfono, seleccionar Notificaciones, acceder a Ajustes avanzados y habilitar el Historial de notificaciones. Allí se listan las alertas registradas, incluidas aquellas vinculadas a mensajes que fueron eliminados posteriormente.

Alcances y limitaciones del método

La herramienta resulta útil, sobre todo, cuando alguien envía un mensaje y lo borra antes de que sea leído. Sin embargo, tiene restricciones: no permite recuperar archivos multimedia que no hayan quedado reflejados en la notificación y su funcionamiento depende de que la alerta se haya generado y guardado correctamente. De lo contrario, no queda ningún rastro para consultar.

Diferencias entre Android y iOS

Entre sus principales ventajas se destaca la simplicidad y el hecho de que no se comparten datos con terceros. No obstante, el método funciona solo si la notificación existió y quedó registrada. En muchos dispositivos Android, esta opción viene desactivada por defecto, mientras que en iOS el historial no es tan accesible, lo que hace que el truco sea más efectivo en equipos con sistema Android.

En materia de seguridad, es importante tener en cuenta que cualquier persona con acceso físico al teléfono podría leer el historial de notificaciones. Por eso, se recomienda mantener activado el bloqueo de pantalla y controlar qué notificaciones se muestran. Es una función práctica, pero debe usarse con responsabilidad y respeto por la privacidad ajena.

En definitiva, ante la aparición del mensaje “Se eliminó este mensaje”, el Historial de notificaciones del móvil puede ser una vía sencilla para consultar textos borrados sin recurrir a aplicaciones externas. El recurso tiene limitaciones técnicas y de seguridad, por lo que se aconseja actuar con criterio: no todo lo que se puede recuperar debería compartirse.

Temas TucumánWhatsAppRepública Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
1

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
2

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
3

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia
4

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

El estilo del gobernador Jaldo: la Caja, la Biblia y el 2027
5

El estilo del gobernador Jaldo: la Caja, la Biblia y el 2027

El vértigo de enero se enfrió en Davos
6

El vértigo de enero se enfrió en Davos

Más Noticias
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Combinar vinagre y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve esta mezcla casera

Combinar vinagre y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve esta mezcla casera

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría: los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

"Somos de los últimos que quedamos con esta sabiduría": los secretos de la carpintería que ya llevan cinco generaciones

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva para valientes en lo profundo de La Cocha

El Tucumán que pocos conocen: Salto de Bernabé, una travesía exclusiva "para valientes" en lo profundo de La Cocha

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Comentarios