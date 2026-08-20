Los números de la era Falcioni: cómo Atlético Tucumán pasó de sufrir por el descenso a soñar en dos frentes
En 16 partidos, el “Emperador” duplicó la efectividad del equipo y construyó un colchón de 13 puntos con el fondo. Firme en puestos de playoffs y con el camino allanado en Copa Argentina, las estadísticas explican la metamorfosis del “Decano”.
Resumen para apurados
- Julio César Falcioni logró que Atlético Tucumán se alejara del descenso y pelee por los playoffs y la Copa Argentina tras duplicar la efectividad del equipo en 16 partidos.
- El Decano mejoró su solidez defensiva, sacó 13 puntos de ventaja en la tabla anual y revirtió una racha negativa histórica jugando en condición de visitante.
- El club se ubica en puestos de clasificación del Clausura y apunta a la Copa Argentina como la vía más accesible para clasificar a certámenes continentales.
En los últimos años, el segundo semestre siempre arrancaba complicado para Atlético Tucumán. Temporada tras temporada, el equipo llegaba a la segunda mitad del año pendiente de los promedios, desgastado en la lucha por mantener la categoría y lejos de cualquier aspiración de protagonismo. El difícil arranque de 2026 bajo la conducción de Hugo Colace amenazaba con repetir esa historia. Sin embargo, la llegada de Julio César Falcioni cambió todo, y las estadísticas revelan un giro prácticamente de 180 grados.
Efectividad duplicada
Con 16 presentaciones oficiales dirigidos entre la recta final del Apertura, el arranque del Clausura y la Copa Argentina, el “Emperador” sumó 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Ese rendimiento equivale a una efectividad del 54,17% de los puntos en juego, más del doble del 26,67% registrado en la etapa previa.
Buena parte de esa mejora está en la defensa. Atlético redujo su promedio de goles recibidos: pasó de 1,40 por encuentro a 0,62. En ese lapso, Luis Ingolotti mantuvo la valla invicta en 9 de las 16 presentaciones (56,25%) y llegó a una marca personal de 451 minutos sin recibir goles. En el actual semestre, el “Decano” solo recibió dos tantos —ambos en la caída ante Sarmiento— y mantuvo el arco en cero en los otros cinco cotejos.
13 puntos de ventaja
La cosecha reciente cambió radicalmente el panorama respecto a la permanencia. En la tabla de promedios, Atlético subió al 24° puesto con un coeficiente de 1,128, igualado con Central Córdoba y por encima de Newell's (1,106), Banfield (1,074) y Sarmiento (1,022).
Pero la diferencia se nota más en la Tabla Anual, donde el equipo tucumano se ubica 21° con 22 unidades. Con 11 fechas por delante, tiene una ventaja de 13 puntos sobre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. En la práctica, son más de cuatro partidos de margen sobre el descenso, una distancia que le permite al equipo mirar otros horizontes.
Solidez de visitante
Uno de los problemas más graves de las últimas temporadas —tanto con Colace como en la segunda etapa de Lucas Pusineri, el ciclo de Facundo Sava y el mandato de la dupla Orsi-Gómez— era el rendimiento fuera del José Fierro. Falcioni revirtió esa tendencia: cosechó 5 victorias y 1 empate en sus últimas 6 presentaciones como visitante o en cancha neutral, con 11 gritos a favor y ninguno en contra (triunfos ante River, Talleres, Central Córdoba, Independiente y Estudiantes de Río Cuarto, más la igualdad ante Huracán).
Desde 2024 hasta la llegada del “Emperador”, Atlético había ganado apenas seis partidos de 41 disputados fuera de su estadio. Con él en el banco, ganó cinco en solo nueve salidas. A esa seguridad se suma la pelota parada, responsable del 42,10% de los goles del ciclo (8 de 19).
Playoffs: la chance
Ubicado séptimo en el Grupo B con ocho unidades, Atlético ocupa el último lugar de clasificación. En este formato de torneo (16 fechas de fase regular), la marca histórica para ingresar a los playoffs se ubica entre los 21 y 23 puntos.
En las competencias anteriores, el “Decano” nunca logró alcanzar esa cifra: en el Apertura pasado, por ejemplo, sumó apenas 14 unidades en 16 fechas y quedó afuera de la pelea. Hoy el objetivo es alcanzable: para llegar al piso clasificatorio, necesita sumar entre 13 y 15 puntos de los 33 que restan. El fixture ayuda: seis de los 11 compromisos restantes serán en el Monumental (Instituto, Belgrano, River, Barracas Central, Rosario Central y Argentinos Juniors) y solo cinco fuera de la provincia.
Tres pasos a la gloria
El 4-0 sobre Independiente en Rosario dejó a Atlético en una posición muy favorable. El trayecto hacia las instancias decisivas quedó despejado en su sector: en los cuartos de final, el “Decano” esperará por el vencedor del choque entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza (jugarán el próximo miércoles). En caso de seguir avanzando, el rival de semifinales saldrá del sector que componen Platense, Instituto, Estudiantes y Barracas Central.
Con la eliminación prematura de River por ese lado de la llave, el camino quedó sin grandes cucos. Boca y Racing, los dos grandes que siguen en carrera, van por el lado opuesto del cuadro, por lo que únicamente podrían cruzarse con Atlético en una hipotética final. Mientras la entrada a la Sudamericana por la tabla anual sigue lejos —está a 11 puntos de la zona de copas—, la Copa Argentina se perfila como el camino más concreto para volver al plano continental.