Los números de la era Falcioni: cómo Atlético Tucumán pasó de sufrir por el descenso a soñar en dos frentes

Uno de los problemas más graves de las últimas temporadas —tanto con Colace como en la segunda etapa de Lucas Pusineri, el ciclo de Facundo Sava y el mandato de la dupla Orsi-Gómez— era el rendimiento fuera del José Fierro. Falcioni revirtió esa tendencia: cosechó 5 victorias y 1 empate en sus últimas 6 presentaciones como visitante o en cancha neutral, con 11 gritos a favor y ninguno en contra (triunfos ante River, Talleres, Central Córdoba, Independiente y Estudiantes de Río Cuarto, más la igualdad ante Huracán).