Julián Álvarez se ausentó del entrenamiento de Atlético de Madrid y crece la incertidumbre sobre su futuro

Según explicaron fuentes del club, la baja del cordobés se justificó oficialmente por una “indisposición” como consecuencia de una mala noche. Sin embargo, el faltazo del atacante a la Ciudad Deportiva se da en un contexto agitado: el pasado domingo, al ingresar en el minuto 66 durante el empate ante Villarreal, parte de la hinchada lo recibió con silbidos por su postura durante le mercado de verano.