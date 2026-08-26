Política

Sesión en Diputados: el oficialismo busca aprobar un paquete de leyes clave para la economía

El eje central del debate será la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sesión de Diputados para tratar la reforma del Banco Central. PRENSA DIPUTADOS
Sesión de Diputados para tratar la reforma del Banco Central. PRENSA DIPUTADOS
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara de Diputados debate hoy en el Congreso un paquete de cuatro leyes clave del Gobierno para reformar el BCRA, dar alivio fiscal e impulsar el comercio.
  • Los proyectos buscan prohibir la emisión monetaria para financiar al Tesoro, flexibilizar Ganancias y ratificar acuerdos comerciales con Singapur y en patentes.
  • Con estas medidas, el Ejecutivo busca dar previsibilidad a los mercados, captar inversiones extranjeras e integrar al país en estándares comerciales globales.
Resumen generado con IA

En lo que se prevé como una jornada de alta intensidad legislativa, la Cámara de Diputados debatirá desde el mediodía un conjunto de cuatro proyectos económicos fundamentales para el programa de Gobierno. El temario incluye desde una reforma estructural del Banco Central hasta acuerdos estratégicos de libre comercio y patentes, con los que el Ejecutivo busca dar señales de previsibilidad a los mercados y fomentar la inversión extranjera.

Diputados: el oficialismo confirmó la sesión para avanzar con la reforma de la carta orgánica del BCRA

Diputados: el oficialismo confirmó la sesión para avanzar con la reforma de la carta orgánica del BCRA

Fin a la emisión para el Tesoro

El eje central del debate será la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto tiene como objetivo primordial redefinir la misión de la entidad, priorizando la estabilidad monetaria por sobre otros objetivos secundarios. La reforma busca "volver a colocar la preservación del valor de la moneda como mandato central del BCRA", al endurecer además los mecanismos para remover a sus autoridades.

Bausili ratificó el apretón monetario del BCRA y confió en que la inflación seguirá desacelerándose

Bausili ratificó el apretón monetario del BCRA y confió en que la inflación seguirá desacelerándose

Uno de los puntos más relevantes es la limitación drástica de la asistencia al Poder Ejecutivo. Según el texto del proyecto, “la reforma también prohíbe que la entidad financie el déficit fiscal mediante la emisión monetaria, incluida la compra de títulos públicos nacionales, provinciales o municipales en el mercado”. Con esto, el oficialismo intenta cerrar definitivamente la ventanilla de financiamiento indirecto al gasto público.

Tras el revés en el Senado, el Gobierno cambia de rumbo y prioriza la reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal

Tras el revés en el Senado, el Gobierno cambia de rumbo y prioriza la reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal

Alivio fiscal e incentivos para la formalización

En segundo orden, el recinto tratará los cambios en la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa apunta a captar los "dólares del colchón" y facilitar la transición de contribuyentes hacia esquemas de menor carga administrativa. “La iniciativa elimina los topes de ingresos anuales y de patrimonio que hasta ahora limitaban el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias”, destaca el proyecto, que también contempla una reducción del 25% en las multas para pymes y personas humanas que decidan adherirse.

El riesgo país escala y las acciones enfrentan una rueda determinante ante la licitación del Tesoro

El riesgo país escala y las acciones enfrentan una rueda determinante ante la licitación del Tesoro

Este paquete se complementa con la intención de atraer capitales al sistema financiero, simplificando la burocracia para los pequeños contribuyentes y ofreciendo una ventana de regularización con costos reducidos.

El sistema global de patentes

Finalmente, Diputados buscará ratificar la inserción de Argentina en el comercio global con la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur. Al respecto, el bloque regional ha resaltado que este tratado permite “incorporar disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Sobre este punto, el canciller Pablo Quirno dijo que “el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán con 0% de arancel en una economía con un PBI per cápita superior a los U$S90.000”.

Acompañando esta apertura, se debatirá la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Este acuerdo, bajo la órbita de la OMPI, permitirá que una patente registrada en Argentina tenga validez automática por 20 años en los otros 158 países firmantes, cumpliendo así con los estándares exigidos en los acuerdos de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea.

Temas Buenos AiresCongreso de la NaciónJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Diputados: el oficialismo confirmó la sesión para avanzar con la reforma de la carta orgánica del BCRA

Diputados: el oficialismo confirmó la sesión para avanzar con la reforma de la carta orgánica del BCRA

Bausili ratificó el apretón monetario del BCRA y confió en que la inflación seguirá desacelerándose

Bausili ratificó el apretón monetario del BCRA y confió en que la inflación seguirá desacelerándose

Tras el revés en el Senado, el Gobierno cambia de rumbo y prioriza la reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal

Tras el revés en el Senado, el Gobierno cambia de rumbo y prioriza la reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal

El riesgo país escala y las acciones enfrentan una rueda determinante ante la licitación del Tesoro

El riesgo país escala y las acciones enfrentan una rueda determinante ante la licitación del Tesoro

Tras 23 días de ausencia, Milei volvió a la Casa Rosada para reunir al gabinete y marcar la agenda legislativa

Tras 23 días de ausencia, Milei volvió a la Casa Rosada para reunir al gabinete y marcar la agenda legislativa

Lo más popular
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
2

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura
3

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura
4

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral
5

Sanatorio del Sur: vanguardia médica, tecnología de precisión y compromiso integral

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA
4

Desde el Procrear, Jaldo se diferenció de la gestión de Milei y cargó contra LLA

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
5

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Más Noticias
“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

“¡Me está amenazando!”: Fuerte cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

Adorni tendrá 15 días más para justificar su patrimonio

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Milei presentó el Presupuesto y pidió defender la gestión

Milei presentó el Presupuesto y pidió defender la gestión

Foro de intendentes: Chahla viajó a Panamá por un evento de la Red de Innovación

Foro de intendentes: Chahla viajó a Panamá por un evento de la Red de Innovación

Comentarios