Sesión en Diputados: el oficialismo busca aprobar un paquete de leyes clave para la economía

Alivio fiscal e incentivos para la formalización

En segundo orden, el recinto tratará los cambios en la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa apunta a captar los "dólares del colchón" y facilitar la transición de contribuyentes hacia esquemas de menor carga administrativa. “La iniciativa elimina los topes de ingresos anuales y de patrimonio que hasta ahora limitaban el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias”, destaca el proyecto, que también contempla una reducción del 25% en las multas para pymes y personas humanas que decidan adherirse.