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Abrió sus puertas AgroSur, caja de resonancia del campo tucumano

La Expo reflejó la importancia del sector productivo en la región. También fue un espacio para poner en evidencia la realidad que atraviesan productores y proveedores.

ACTO. En la SRT dijeron que toda la cadena está afectada por las demoras en la cosecha y el impacto del clima.
ACTO. En la SRT dijeron que toda la cadena está afectada por las demoras en la cosecha y el impacto del clima.
Por Luis Duarte Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • Abrió en Tucumán una nueva edición de AgroSur para visibilizar el potencial y la situación actual del sector productivo y agropecuario regional.
  • Desde la Sociedad Rural advirtieron que toda la cadena productiva sufre complicaciones generadas por las inclemencias climáticas y las demoras en la cosecha.
  • La exposición busca consolidarse como un punto de encuentro clave para debatir soluciones y articular medidas entre productores y proveedores locales.
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