Abrió sus puertas AgroSur, caja de resonancia del campo tucumano

Resumen para apurados
- Abrió en Tucumán una nueva edición de AgroSur para visibilizar el potencial y la situación actual del sector productivo y agropecuario regional.
- Desde la Sociedad Rural advirtieron que toda la cadena productiva sufre complicaciones generadas por las inclemencias climáticas y las demoras en la cosecha.
- La exposición busca consolidarse como un punto de encuentro clave para debatir soluciones y articular medidas entre productores y proveedores locales.
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