SociedadActualidad

LA GACETA en WhatsApp
LA GACETA en WhatsApp
Hace 8 Hs

Tapa robada hace más de tres años

Un vecino de barrio Piedrabuena dice que esta tapa de Diego de Villarroel y José Hernández fue robada hace más de tres años y que la SAT no la repuso y “ni siquiera la señalizó” hasta que pasó el accidente del niño en el pasaje Miguel Cané.

LA GACETA en WhatsApp

Motos estacionadas en la vereda del 911

Un lector hizo llegar esta imagen de las fotos estacionadas sobre la vereda del servicio de emergencias 911. La Policía, que debería dar el ejemplo, transgrede las normas, advierte.

LA GACETA en WhatsApp
Temas Barrio Obispo PiedrabuenaArgentinaJosé Hernández
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
1

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros
2

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre
3

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA
4

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”
5

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Ranking notas premium
El inquietante señor Cerimedo
1

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
2

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
3

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa
4

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión
5

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión

Más Noticias
Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Un grupo de suscriptores visitó la planta impresora de LA GACETA

Un grupo de suscriptores visitó la planta impresora de LA GACETA

Medina Ruiz admitió errores en el hospital de Concepción: “No es fácil confundir el sexo de un recién nacido”

Medina Ruiz admitió errores en el hospital de Concepción: “No es fácil confundir el sexo de un recién nacido”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

El padre soñó el vino, el hijo construyó la bodega y un enólogo supo interpretar la Quebrada de Humahuaca

El padre soñó el vino, el hijo construyó la bodega y un enólogo supo interpretar la Quebrada de Humahuaca

Comentarios