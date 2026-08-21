LA GACETA en WhatsApp

Tapa robada hace más de tres años
Un vecino de barrio Piedrabuena dice que esta tapa de Diego de Villarroel y José Hernández fue robada hace más de tres años y que la SAT no la repuso y “ni siquiera la señalizó” hasta que pasó el accidente del niño en el pasaje Miguel Cané.
Motos estacionadas en la vereda del 911
Un lector hizo llegar esta imagen de las fotos estacionadas sobre la vereda del servicio de emergencias 911. La Policía, que debería dar el ejemplo, transgrede las normas, advierte.
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