El talento joven y la apuesta por el conocimiento

La consagración de seis estudiantes de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Tucumán en el mundial de geociencias de Houston trasciende el mero festejo académico y adquiere el peso de un verdadero mensaje social. Frente a miles de especialistas y delegaciones de todo el mundo, estos jóvenes demostraron que el conocimiento generado en nuestras aulas tiene calibre y competitividad internacional. Lejos de la anécdota, este podio completo con acento tucumano pone de manifiesto la capacidad transformadora y la potencia del talento local cuando encuentra un ámbito donde desarrollarse.

En tiempos donde proliferan los discursos que estigmatizan o subestiman a las nuevas generaciones, encasillándolas en la apatía, la inmediatez o el desinterés cívico, este acontecimiento aporta una dosis indispensable de realidad. Existen miles de estudiantes que en silencio, día tras día, eligen el camino del esfuerzo riguroso, la investigación profunda y la vocación de superación. El mérito de los tucumanos Albana Zottoli, Leandro Vitulli Paz, Araceli Velardez, Matheo Such, Justo Casañas y María Bernarda Kanán no es una excepción aislada, sino el reflejo visible de una juventud comprometida que en diversas disciplinas -desde las olimpíadas de ciencias y matemáticas hasta la robótica y el arte- se desafía a sí misma para alcanzar la excelencia y proyectar al país en los escenarios más encumbrados.

Este hito cobra un valor todavía más significativo si se lo contextualiza dentro del delicado momento que atraviesa el sistema universitario argentino. En medio de un escenario de severas tensiones presupuestarias, asfixia en el financiamiento para la investigación y un continuo deterioro de los salarios docentes, las universidades públicas siguen respondiendo con solvencia académica y producción científica de vanguardia.

La entrega de profesores, investigadores y mentores que capacitaron a estos jóvenes en la Facultad de Ciencias Naturales y el Instituto Miguel Lillo ratifica que la mística universitaria argentina sigue viva gracias a la vocación inquebrantable de su comunidad. Sin embargo, sería un grave error institucional naturalizar que los logros se consiguen únicamente por la vía del heroísmo individual o la resistencia vocacional. Para que casos como el de Houston se multipliquen y no sean hazañas excepcionales, resulta indispensable que el Estado y la dirigencia política comprendan que la educación superior no representa un gasto prescindible ni una variable de ajuste fiscal, sino la inversión estratégica más determinante que puede realizar una nación. Sin infraestructura moderna, laboratorios equipados y condiciones dignas para la docencia, corremos el riesgo de vaciar las estructuras que hacen posible estos triunfos. El desarrollo moderno demuestra que la soberanía, la innovación productiva y la riqueza de las sociedades ya no dependen solo de sus recursos naturales, sino de su capacidad para generar valor agregado a través del conocimiento científico y tecnológico. Apostar por las ciencias de la tierra, la ingeniería, la biotecnología o la computación es sentar bases para que una provincia y un país puedan dialogar de igual a igual con las demandas de la economía global contemporánea. La riqueza de una región se mide, en última instancia, por la densidad y la agudeza intelectual de sus ciudadanos.

El ejemplo que acaban de brindar estos estudiantes marca con claridad el rumbo que no debemos extraviar. El futuro del país está inexorablemente ligado a la defensa, el fortalecimiento y la jerarquización de su sistema educativo. Reconocer el esfuerzo de nuestra juventud, valorar el aporte irreemplazable de la universidad pública y garantizar los recursos necesarios para que nuestros talentos no se vean forzados a emigrar es la única garantía de que la Argentina pueda construir un porvenir próspero, equitativo y sustentable.