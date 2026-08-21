Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 21 de agosto de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 9 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETAWhatsAppEstados Unidos Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027? Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla” Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos” Ranking notas premium El inquietante señor Cerimedo Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio ¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027? La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión