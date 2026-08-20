Tucumán Central afrontará una “final” por la permanencia en Chivilcoy

Tucumán Central se juega mucho más que tres puntos en Chivilcoy. El equipo de Villa Alem viajará este viernes rumbo a la provincia de Buenos Aires para enfrentar el domingo, desde las 15.30, a Independiente de Chivilcoy, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A de la Reválida del Federal A. Será un duelo directo por la permanencia y, para el conjunto tucumano, aparece como una de las últimas oportunidades para mantener con vida el sueño de salvar la categoría.