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Sismo en Cafayate: se registró un movimiento telúrico de magnitud 3,3 esta noche

El movimiento ocurrió a las 19:13:04, hora local, y tuvo una profundidad de 9 kilómetros.

MAPA. El epicentro del movimiento telúrico fue al sur de Salta.
MAPA. El epicentro del movimiento telúrico fue al sur de Salta. INPRES
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Un sismo de magnitud 3,3 se registró este jueves por la noche a 75 km al oeste de Cafayate, Salta, según informó el INPRES.
  • El temblor ocurrió a las 19:13 con una profundidad de 9 kilómetros, en una región caracterizada por una actividad sísmica habitual.
  • Por tratarse de un evento leve, el INPRES habilitó un formulario para que los habitantes reporten si percibieron el movimiento telúrico.
Resumen generado con IA

Un sismo de magnitud 3,3 se registró este jueves por la noche en el sur de la provincia de Salta, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento ocurrió a las 19:13:04, hora local, y tuvo una profundidad de 9 kilómetros.

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De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, el epicentro se ubicó 75 kilómetros al oeste de Cafayate, 70 kilómetros al este de Antofagasta y 70 kilómetros al este de Antofagasta, en las coordenadas -25.983 de latitud y -66.715 de longitud.

Por su baja magnitud, se trató de un sismo leve. El INPRES habilitó además el registro para que las personas que hayan percibido el movimiento puedan informar su experiencia.

Sismo en Salta: los datos del movimiento

Magnitud: 3,3

Profundidad: 9 kilómetros

Hora: 19:13:04

Epicentro: 75 km al oeste de Cafayate

Coordenadas: -25.983, -66.715

Provincia: Salta

El episodio se produjo en una zona con actividad sísmica habitual, aunque la magnitud registrada fue baja.

¿Se sintió el sismo en Cafayate?

La percepción de un sismo depende de factores como la magnitud, la profundidad y la distancia respecto del epicentro. En movimientos de baja magnitud, como el registrado esta noche, es posible que algunas personas lo perciban levemente y otras no.

El INPRES solicita a quienes hayan sentido el movimiento que completen su formulario de percepción sísmica para contribuir con el registro de los eventos.

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