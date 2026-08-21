Se salvó porque el agresor creyó haberla matado

“Después de escuchar la sentencia, salió de la sala con una sensación extraña. Por un lado, reconfortada porque se había hecho justicia, pero, por el otro, dolida porque ese hombre que recibió la condena no dejará de ser el padre de sus hijos”, señaló Macario Santamarina, representante legal de la mujer que fue víctima de una tentativa de femicidio. Su pareja fue condenado a 10 años y dos meses de prisión.