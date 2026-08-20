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“No veo a Boca siendo campeón”: la dura crítica del presidente de Recoleta tras la eliminación

Luis Vidal, presidente y jugador del conjunto paraguayo, cuestionó al “Xeneize” pese al 7-1 global y apuntó especialmente contra el arquero y la defensa antes del cruce con San Pablo.

Luis Vidal.
Luis Vidal.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Tras la eliminación en la Copa Sudamericana, Luis Vidal, presidente de Deportivo Recoleta, afirmó que no ve a Boca como campeón por falencias en su arquero y defensa.
  • Pese a que el Xeneize avanzó a cuartos de final con un global de 7-1, el dirigente paraguayo cuestionó el rendimiento de Álvaro Montero y los problemas físicos en la zaga.
  • Boca enfrentará a San Pablo en los cuartos de final, una serie de mayor exigencia que servirá para medir el verdadero potencial del equipo en el torneo continental.
Resumen generado con IA

La serie terminó con una diferencia contundente. Boca eliminó a Deportivo Recoleta con un global de 7-1, después de imponerse 3-1 en el Tomás Adolfo Ducó y completar la clasificación con un 4-0 en el Defensores del Chaco. Sin embargo, ni siquiera semejante distancia en el marcador convenció a Luis Vidal, presidente y exfutbolista del conjunto paraguayo.

Una vez consumada la eliminación de Recoleta en los octavos de final de la Copa Sudamericana, Vidal analizó las posibilidades del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y fue categórico. “No veo a Boca campeonable, sinceramente lo digo”, lanzó.

La declaración llamó la atención justamente por el desarrollo que había tenido la eliminatoria. Boca convirtió siete goles en los dos encuentros y prácticamente no dejó dudas respecto de quién debía avanzar a los cuartos de final. Para Vidal, sin embargo, utilizar lo ocurrido contra Recoleta como parámetro para proyectar al “Xeneize” hacia el título sería un error.

Las falencias que encontró en Boca

El dirigente paraguayo profundizó su análisis y apuntó directamente hacia una zona del equipo.

“Tiene una defensa y un arquero muy, muy flojos para mí”, sostuvo.

Uno de los nombres que quedó bajo la lupa fue Álvaro Montero. El arquero colombiano todavía atraviesa su proceso de adaptación y durante la serie protagonizó algunas desatenciones. En el único gol conseguido por Recoleta, por ejemplo, una estirada a destiempo terminó facilitando la definición del conjunto paraguayo.

La defensa también atravesó diferentes inconvenientes. Leandro Lozano sufrió una lesión muscular, mientras que Nicolás Figal ingresó con molestias en reemplazo de Lautaro Di Lollo. Ayrton Costa y Lautaro Blanco completaron una última línea que, pese a la amplia diferencia conseguida en la serie, no terminó de convencer a Vidal.

San Pablo, una prueba diferente

Boca tendrá ahora un examen de otra dimensión. En los cuartos de final deberá enfrentar a San Pablo, y justamente allí Vidal considera que podrán verse con mayor claridad las posibilidades reales del conjunto argentino dentro de la competencia.

“Creo que va a existir un equipo superior futbolísticamente. No es parámetro lo que hizo con Recoleta como para decir que es campeonable, esa es mi opinión”, sentenció.

Boca cumplió con amplitud frente al conjunto paraguayo y consiguió instalarse entre los ocho mejores de la Sudamericana. Pero, curiosamente, una de las críticas más fuertes llegó desde el propio rival que acaba de sufrir siete goles en dos partidos.

Para Vidal, la goleada no alcanza para colocar al “Xeneize” entre los grandes candidatos. San Pablo será, según su mirada, la verdadera medida.

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