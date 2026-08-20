“No veo a Boca siendo campeón”: la dura crítica del presidente de Recoleta tras la eliminación

La declaración llamó la atención justamente por el desarrollo que había tenido la eliminatoria. Boca convirtió siete goles en los dos encuentros y prácticamente no dejó dudas respecto de quién debía avanzar a los cuartos de final. Para Vidal, sin embargo, utilizar lo ocurrido contra Recoleta como parámetro para proyectar al “Xeneize” hacia el título sería un error.