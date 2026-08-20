Concepción FC confirmó que jugará la final, pero presentó fuertes reclamos ante la Liga Tucumana

La final entre Concepción FC y Deportivo Graneros todavía tiene 45 minutos pendientes, pero desde el lunes la historia se trasladó de la cancha hacia los escritorios. Los incidentes en Aguilares, la suspensión del partido, las actuaciones del Tribunal de Disciplina, las bajas de dos jugadores del “Cuervo” y la decisión de completar rápidamente el encuentro fueron acumulando capítulos hasta desembocar en una jornada cargada de presentaciones formales. Concepción confirmó que estará mañana, desde las 16, en La Ciudadela, aunque dejó una advertencia: si sus reclamos no son resueltos antes de la reanudación, jugará bajo protesta.