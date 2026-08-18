Shakira reconstruirá una universidad y 10 colegios afectados por el terremoto en Colombia

Resumen para apurados
- Shakira anunció en Chocó la reconstrucción de la Universidad Tecnológica y diez colegios afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia.
- Junto al filántropo Howard Buffett y aportes de Global Citizen y Live Nation, la artista reunió un millón de dólares mediante la Fundación Pies Descalzos.
- El plan busca garantizar el rápido regreso a clases de los damnificados y visibilizar las demandas estructurales de la región más allá de la emergencia.
Shakira anunció que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto. La cantante también confirmó que, junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, impulsará la construcción de 10 nuevos colegios en ese departamento.
La artista realizó una visita a Quibdó, capital del Chocó, donde recorrió junto a Buffett algunas de las zonas afectadas por el sismo y se reunió con autoridades y estudiantes.
“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó. Howard va a ayudarnos con la Fundación Pies Descalzos a construir 10 escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, afirmó Shakira ante los periodistas.
La cantante remarcó la importancia de que los niños puedan regresar rápidamente a las aulas. “Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, sostuvo.
Un millón de dólares para las escuelas
Shakira explicó que, por iniciativa suya, el movimiento Global Citizen realizará un aporte de U$S500.000, mientras que la promotora de conciertos Live Nation entregará otros U$S500.000.
De esta manera, se reunirá un millón de dólares que será destinado a la reconstrucción de las escuelas destruidas por el terremoto.
La artista también hizo un llamado a los Gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, además del sector privado y otras fundaciones, para que se sumen a los esfuerzos destinados a recuperar la infraestructura afectada y asistir a las comunidades del Chocó.
Durante su visita, Shakira advirtió que la situación del departamento no puede quedar relegada una vez que finalice la atención inicial de la emergencia.
Según los datos difundidos, el terremoto dejó al menos 13 personas muertas, miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.
“Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”, afirmó.
La cantante también señaló que el Chocó arrastra una “deuda histórica” y planteó la necesidad de sostener los esfuerzos de recuperación más allá de la emergencia inmediata provocada por el desastre natural.
El trabajo de la Fundación Pies Descalzos
Shakira destacó además el trabajo que la Fundación Pies Descalzos desarrolla desde hace 22 años en el Chocó. Según explicó, esa tarea permitió que unos 400 estudiantes pudieran graduarse, mientras que el 70% de ellos continuó sus estudios en la universidad.
Durante su recorrida por Quibdó, la artista visitó el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el establecimiento educativo más grande del departamento. Allí saludó a los niños que la esperaban y estuvo junto a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.
Quién es Howard Buffett, el aliado de Shakira
Shakira definió a Howard Graham Buffett como su “buen amigo”. El filántropo estadounidense es hijo de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, y desde 2008 destinó más de U$S160 millones a Colombia.
Sus aportes estuvieron destinados principalmente a iniciativas de desarrollo rural, infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos, desminado y educación.
Ahora, Buffett se sumará a Shakira y a la Fundación Pies Descalzos en el proyecto de reconstrucción de diez escuelas en el Chocó, mientras la cantante asumirá el compromiso de impulsar la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones golpeadas por el terremoto.