De la arenga de Palermo al show de Cozzani: la noche soñada de Platense en la Libertadores

Antes de la tanda desde los doce pasos, Martín Palermo reunió a sus dirigidos en el círculo central y apeló a la mística para contagiarles convicción: “Voy decidido a lo que voy a hacer, seguro que pateo el penal con toda la fuerza, con el corazón. Lo siento ahí adentro, tenemos que estar convencidos. Juan Pablo está para darnos una mano, pero ustedes tienen que responder. ¡Vamos a ganarlo!”. Las palabras del DT surtieron un efecto inmediato y Juan Pablo Cozzani se vistió de héroe: el arquero no solo convirtió su propio remate, sino que en el séptimo turno le atajó el disparo a Salvador Cordero, permitiendo que la posterior ejecución de Martín Barrios sellara la hazaña.