De la arenga de Palermo al show de Cozzani: la noche soñada de Platense en la Libertadores
"Decididos y con el corazón", les pidió el DT a sus futbolistas en el círculo central antes de la tanda. El arquero respondió marcando su gol y tapando un remate y el "Calamar" se metió entre los ocho mejores de América.
Resumen para apurados
- Platense avanzó por primera vez a cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer por penales 7-6 a Coquimbo Unido en Chile, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos.
- Tras el 1-1 en la ida, el equipo de Martín Palermo superó una dramática tanda gracias al arquero Cozzani, quien convirtió su remate y atajó el disparo decisivo.
- El Calamar aseguró 1,7 millones de dólares y disputará un cruce histórico en cuartos de final frente a Fluminense, comenzando la serie en el estadio Maracaná.
Platense escribió la página más gloriosa de su historia internacional al clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En una noche cargada de dramatismo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el Calamar igualó 0-0 frente a Coquimbo Unido durante los 90 minutos reglamentarios —sellando la paridad tras el 1-1 en Vicente López— y se impuso por 7-6 en una infartante definición por penales.
La arenga de Martín Palermo antes de los penales de Platense.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 20, 2026
Luego, metieron LOS SIETE que patearon, brutal. pic.twitter.com/b10wRW0CpM
Antes de la tanda desde los doce pasos, Martín Palermo reunió a sus dirigidos en el círculo central y apeló a la mística para contagiarles convicción: “Voy decidido a lo que voy a hacer, seguro que pateo el penal con toda la fuerza, con el corazón. Lo siento ahí adentro, tenemos que estar convencidos. Juan Pablo está para darnos una mano, pero ustedes tienen que responder. ¡Vamos a ganarlo!”. Las palabras del DT surtieron un efecto inmediato y Juan Pablo Cozzani se vistió de héroe: el arquero no solo convirtió su propio remate, sino que en el séptimo turno le atajó el disparo a Salvador Cordero, permitiendo que la posterior ejecución de Martín Barrios sellara la hazaña.
Durante el tiempo regular, el elenco de Saavedra fue el que mayores méritos hizo para romper el cero, acumulando 15 remates y disponiendo de la chance más nítida a los 88 minutos con un derechazo de Nicolás López que sacudió el travesaño. Con los ingresos de Juan Gauto y Franco Zapiola, el visitante buscó la victoria hasta el epílogo frente a un rival que apenas inquietó.
En su cuarto encuentro al frente del equipo en su segundo ciclo —tras asumir en reemplazo de Walter Zunino—, el "Titán" metió a Platense entre los ocho mejores del continente. Además de asegurarse un premio de 1.700.000 dólares por parte de la Conmebol, el conjunto marrón afrontará un cruce histórico en cuartos de final frente a Fluminense, en una serie que comenzará en el Maracaná de Río de Janeiro y se definirá en el estadio Ciudad de Vicente López.