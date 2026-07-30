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¿Cuánto cuesta el abono de dos días para el Cosquín Rock 2027?

El festival se celebrará el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en Córdoba.

¿Cuánto cuesta el abono de dos días para el Cosquín Rock 2027?
Prensa: Gob. de Córdoba
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El festival Cosquín Rock inició la venta de entradas para su edición del 6 y 7 de febrero de 2027 en Córdoba, con abonos generales desde $500.000 tras agotar preventas.
  • Tras agotarse las etapas "Yendo" y "Llegando", la fase "Viajando" queda activa para todo medio de pago, ofreciendo pases General ($500.000) y Fanatic ($1.800.000) vía web.
  • Con 27 años de trayectoria, el evento busca consolidarse como un hito musical hispano que atraerá a miles de espectadores locales e internacionales a la provincia de Córdoba.
Resumen generado con IA

La venta de entradas para la próxima edición del Cosquín Rock ya comenzó y miles de fanáticos se apresuraron a asegurar su lugar. El clásico encuentro musical tomará forma el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 en el tradicional Aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba. Los tickets se consiguen a través del sitio web oficial del evento desde este jueves 29 de julio.

Entradas para el Cosquín Rock 2027: precios, cómo comprarlas y cuál es la tanda agotada

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La organización del espectáculo dispuso el expendio de pases mediante tres instancias progresivas. Tras el agotamiento de las primeras etapas por parte del público, actualmente solo permanece habilitada la tercera fase de compra para presenciar el show.

Cuánto cuesta el bono para dos días del Cosquín Rock

Etapa "Yendo" (Agotada): Fue la primera preventa exclusiva para clientes de BBVA Argentina, con la opción de pagar en hasta 12 cuotas sin interés.

Etapa "Llegando" (Agotada): Fue la segunda instancia reservada para los clientes del mismo banco, donde se mantuvo el beneficio de la financiación.

Etapa "Viajando" (Disponible): Es la venta general actual que acepta todos los medios de pago. En esta fase, los usuarios de tarjetas de BBVA Argentina conservan el acceso a las 12 cuotas sin interés.

Precios de los abonos por los dos días:

  • General: $500.000.
  • Fanatic: $1.800.000. Esta opción cuenta con acceso a los shows, espacios gastronómicos, ingreso especial diferenciado, vista privilegiada a los escenarios y área de cortesía.

Tras 27 años de trayectoria, Cosquín Rock logró afirmarse como una de las citas musicales más trascendentes de habla hispana. Cada nueva edición reúne a familias, contingentes de amigos y melómanos de distintos rincones del país y del extranjero para vivir dos días de espectáculos, vivencias y expresiones culturales.

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