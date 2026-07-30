¿Cuánto cuesta el abono de dos días para el Cosquín Rock 2027?

La venta de entradas para la próxima edición del Cosquín Rock ya comenzó y miles de fanáticos se apresuraron a asegurar su lugar. El clásico encuentro musical tomará forma el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 en el tradicional Aeródromo de Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba. Los tickets se consiguen a través del sitio web oficial del evento desde este jueves 29 de julio.