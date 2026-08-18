Política

El Gobierno y la Iglesia ajustan los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina

Karina Milei recibió en la Casa Rosada al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y a dos sacerdotes que integran la comisión organizadora.

El papa León XIV junto al Presidente y Karina Milei.
El papa León XIV junto al Presidente y Karina Milei. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Karina Milei y la Iglesia se reunieron en la Casa Rosada para coordinar la seguridad y logística de la visita del papa León XIV al país en noviembre.
  • El operativo conjunto articulará fuerzas federales y provinciales para el itinerario que recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba en la primera gira regional papal.
  • La visita del 8 al 11 de noviembre exigirá una coordinación interinstitucional inédita y marcará un hito en la relación entre el Gobierno argentino y el Vaticano.
Resumen generado con IA

A tres meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional y representantes de la Iglesia comenzaron a definir los detalles de la visita. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una primera reunión de trabajo en la Casa Rosada, de la que participaron autoridades eclesiásticas, funcionarios del Gabinete nacional y representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se enmarcó en las tareas de coordinación que llevan adelante el Gobierno y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para organizar la recepción del Sumo Pontífice y las actividades que desarrollará durante su paso por el país.

El itinerario previsto contempla paradas en Córdoba, Luján y Buenos Aires.

Al finalizar la reunión, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, destacó el carácter nacional de la visita y remarcó el espíritu de cooperación entre las distintas instituciones involucradas. “Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto”, afirmó.

García Cuerva participó del encuentro junto a los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. Los tres forman parte de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.

Cómo será el operativo de seguridad

Uno de los aspectos centrales de la organización será el dispositivo de seguridad que acompañará los desplazamientos del Papa por el país.

García Cuerva explicó que la responsabilidad estará en manos del Gobierno nacional, que deberá coordinar las tareas con las fuerzas de seguridad provinciales.

“La seguridad estaría a cargo del Gobierno nacional y van a articular con las fuerzas provinciales”, señaló el arzobispo.

Por su parte, Jurcinovic destacó la magnitud de la organización que implica la llegada de un pontífice y sostuvo que se trata de una tarea que requiere el compromiso de todos los sectores involucrados.

“Preparar la venida de un papa es algo sumamente importante que nos excede a todos y que cada uno tiene un nivel de responsabilidad muy grande”, afirmó en declaraciones a TN.

El sacerdote también aclaró que durante la reunión no se analizó la posibilidad de establecer un feriado nacional con motivo de la visita de León XIV.

Quiénes participaron de la reunión

Además de Karina Milei, García Cuerva, Taricco y Jurcinovic, participaron del encuentro la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el canciller Pablo Quirno.

También estuvieron presentes el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión constituyó una primera instancia de coordinación entre los distintos organismos que tendrán responsabilidades durante la estadía del Papa.

El recorrido de León XIV por la Argentina

El Vaticano confirmó a comienzos de agosto que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

El viaje incluirá previamente una escala en Uruguay y finalizará en Perú. Será el primer viaje apostólico del Pontífice a la región desde su nombramiento.

La organización de la visita se encuentra coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina. La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, tiene a su cargo esa articulación y trabaja junto con la Casa Rosada en la planificación de los operativos de seguridad y de la logística que demandará la gira papal.

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