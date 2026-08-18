El Gobierno y la Iglesia ajustan los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina

A tres meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional y representantes de la Iglesia comenzaron a definir los detalles de la visita. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una primera reunión de trabajo en la Casa Rosada, de la que participaron autoridades eclesiásticas, funcionarios del Gabinete nacional y representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.