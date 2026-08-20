El último Mercurio Retrógrado 2026: cuándo empieza y qué signos sentirán su energía
El último Mercurio Retrógrado de 2026 llegará con una energía asociada a la revisión, la introspección y los asuntos pendientes. Qué recomienda la astrología para atravesar este período y qué aspectos conviene mirar con más atención.
Resumen para apurados
- El último Mercurio retrógrado de 2026 ocurrirá del 24 de octubre al 13 de noviembre en el signo de Escorpio, impulsando la revisión de asuntos y emociones pendientes.
- Tras el ciclo de julio, esta fase se asocia a demoras y revisiones. La astrología aconseja cautela en firmas, acuerdos y comunicaciones para evitar malentendidos.
- Al finalizar el período, los creyentes podrán destrabar proyectos pausados, renovar metas con mayor claridad y cerrar ciclos mediante diversas prácticas simbólicas.
Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos más observados por quienes siguen la astrología. Aunque suele estar asociado con problemas de comunicación, demoras y confusiones, la interpretación astrológica también lo considera un período favorable para revisar situaciones, reflexionar sobre decisiones y resolver asuntos que quedaron pendientes.
Mercurio se vincula simbólicamente con la comunicación, el pensamiento, los viajes, los trámites y la tecnología. Durante su retrogradación, estos ámbitos serían propicios para una segunda mirada y para actuar con mayor precaución.
Cuándo será el próximo Mercurio retrógrado de 2026
Después del período que terminó a fines de julio, el tercer y último Mercurio retrógrado de 2026 comenzará el 24 de octubre y finalizará el 13 de noviembre. Según la astrología, esta retrogradación se producirá en Escorpio, un signo relacionado tradicionalmente con la profundidad emocional, los secretos, las transformaciones y aquello que permanece oculto.
Por ese motivo, los astrólogos interpretan esta etapa como un momento especialmente vinculado con la revisión interna. Podrían reaparecer conversaciones del pasado, emociones que quedaron sin resolver o decisiones que requieren ser reconsideradas antes de avanzar.
La recomendación general será evitar las respuestas impulsivas y prestar especial atención a los mensajes, acuerdos y documentos antes de confirmarlos.
Qué recomienda la astrología durante Mercurio Retrógrado
Desde la mirada astrológica, este período no necesariamente representa una etapa negativa, sino una oportunidad para revisar, reorganizar y cerrar ciclos.
Entre las recomendaciones más habituales se encuentran:
- Revisar mensajes, documentos y acuerdos antes de enviarlos o firmarlos.
- Retomar proyectos que necesiten modificaciones.
- Evitar tomar decisiones importantes de manera impulsiva.
- Volver sobre conversaciones que quedaron pendientes.
- Postergar el inicio de nuevos proyectos o emprendimientos.
- Tener precaución ante compras importantes.
- Evitar realizar cambios en el hogar.
- No interpretar cada situación como algo personal.
- Aprovechar el período para ordenar cuestiones pendientes.
Qué hacer cuando termine Mercurio Retrógrado
El final de este período también ocupa un lugar dentro de las prácticas vinculadas con la astrología. Se considera un momento adecuado para retomar proyectos, recuperar claridad y avanzar con aquello que había quedado pausado.
Uno de los rituales simbólicos más difundidos consiste en realizar una limpieza energética del hogar. Para ello, se pueden abrir puertas y ventanas durante algunos minutos para renovar el ambiente y acompañar el momento con elementos tradicionalmente asociados a estos procesos, como incienso, palo santo o una vela blanca.
Otra alternativa consiste en escribir aquello que dejó como aprendizaje el período de retrogradación: malentendidos, proyectos que se demoraron o situaciones que llevaron a replantearse determinadas cuestiones.
Luego, se puede elaborar una segunda lista con las intenciones y objetivos para las semanas siguientes, como una forma simbólica de cerrar una etapa y establecer nuevas metas.