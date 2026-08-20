El último Mercurio Retrógrado 2026: cuándo empieza y qué signos sentirán su energía

Cuándo será el próximo Mercurio retrógrado de 2026

Después del período que terminó a fines de julio, el tercer y último Mercurio retrógrado de 2026 comenzará el 24 de octubre y finalizará el 13 de noviembre. Según la astrología, esta retrogradación se producirá en Escorpio, un signo relacionado tradicionalmente con la profundidad emocional, los secretos, las transformaciones y aquello que permanece oculto.