Tiramisú saludable: la receta fácil con avena y café para disfrutar sin culpa

20 Agosto 2026 Seguir en
Resumen para apurados
- Una nutricionista compartió una receta de tiramisú saludable con avena y café, pensada para cuidar los niveles de glucosa sin resignar el sabor tradicional.
- La preparación sustituye harinas y azúcares cocinando avena con leche, café y edulcorante, intercalada en capas con yogur o queso untable y chocolate amargo.
- Estas alternativas nutricionales buscan prevenir la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 al evitar picos glucémicos mediante ingredientes integrales.
El tiramisú figura entre los postres clásicos más elegidos en Argentina, y una nutricionista compartió en sus redes sociales una preparación apta para una alimentación equilibrada. Esta versión fit sostiene la intensidad del café combinada con la cremosidad y acidez del queso crema, manteniendo la esencia del sabor tradicional.
Disminuir la ingesta de azúcar y harinas refinadas resulta fundamental, dado que estos ingredientes de rápida absorción provocan picos de glucosa en sangre. Ese efecto favorece el aumento de peso, la resistencia a la insulina y enfermedades como la diabetes tipo 2; de ahí la importancia de sustituirlos mediante opciones más saludables como este postre.
1 taza de leche.
3 cucharadas de avena.
1 cdita de café instantáneo.
Edulcorante.
Esencia de vainilla.
Yogur natural o queso untable endulzado.
Chocolate amargo rallado.
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