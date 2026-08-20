Tiramisú saludable: la receta fácil con avena y café para disfrutar sin culpa

Disminuir la ingesta de azúcar y harinas refinadas resulta fundamental, dado que estos ingredientes de rápida absorción provocan picos de glucosa en sangre. Ese efecto favorece el aumento de peso, la resistencia a la insulina y enfermedades como la diabetes tipo 2; de ahí la importancia de sustituirlos mediante opciones más saludables como este postre.

Cocción de la base: En un pocillo o cacerola pequeña a fuego medio, colocar la leche junto con la avena, el café instantáneo, el edulcorante a gusto y un chorrito de esencia de vainilla. Integrar los ingredientes con ayuda de una cuchara de madera o batidor de mano y cocinar revolviendo constantemente durante unos minutos hasta que la mezcla rompa en hervor y comience a espesarse. Enfriado y armado de capas: Una vez que la preparación de avena se haya enfriado por completo y logrado la consistencia firme deseada, tomar una copa o vaso individual para el ensamblado. Colocar una primera capa de la mezcla de avena y café en el fondo, e ir alternando capas intercaladas con el yogur natural o el queso crema untable hasta completar la copa. Decoración y toque final: Para coronar la preparación y darle el aspecto clásico del postre tradicional, espolvorear sobre la superficie un poco de chocolate amargo rallado o picado finamente justo antes de servir.