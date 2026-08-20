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Tiramisú saludable: la receta fácil con avena y café para disfrutar sin culpa

Una nutricionista compartió una versión saludable del clásico postre italiano a base de avena y café. Cómo prepararlo paso a paso para cuidar los niveles de glucosa sin perder el sabor.

Tiramisú saludable: la receta fácil con avena y café para disfrutar sin culpa
Fuente: El Espectador
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Una nutricionista compartió una receta de tiramisú saludable con avena y café, pensada para cuidar los niveles de glucosa sin resignar el sabor tradicional.
  • La preparación sustituye harinas y azúcares cocinando avena con leche, café y edulcorante, intercalada en capas con yogur o queso untable y chocolate amargo.
  • Estas alternativas nutricionales buscan prevenir la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 al evitar picos glucémicos mediante ingredientes integrales.
Resumen generado con IA

El tiramisú figura entre los postres clásicos más elegidos en Argentina, y una nutricionista compartió en sus redes sociales una preparación apta para una alimentación equilibrada. Esta versión fit sostiene la intensidad del café combinada con la cremosidad y acidez del queso crema, manteniendo la esencia del sabor tradicional.  

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Disminuir la ingesta de azúcar y harinas refinadas resulta fundamental, dado que estos ingredientes de rápida absorción provocan picos de glucosa en sangre. Ese efecto favorece el aumento de peso, la resistencia a la insulina y enfermedades como la diabetes tipo 2; de ahí la importancia de sustituirlos mediante opciones más saludables como este postre.  

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  • 1 taza de leche.

  • 3 cucharadas de avena.

  • 1 cdita de café instantáneo.

  • Edulcorante.

  • Esencia de vainilla.

  • Yogur natural o queso untable endulzado.

  • Chocolate amargo rallado.

  • Cocción de la base: En un pocillo o cacerola pequeña a fuego medio, colocar la leche junto con la avena, el café instantáneo, el edulcorante a gusto y un chorrito de esencia de vainilla. Integrar los ingredientes con ayuda de una cuchara de madera o batidor de mano y cocinar revolviendo constantemente durante unos minutos hasta que la mezcla rompa en hervor y comience a espesarse.
  • Enfriado y armado de capas: Una vez que la preparación de avena se haya enfriado por completo y logrado la consistencia firme deseada, tomar una copa o vaso individual para el ensamblado. Colocar una primera capa de la mezcla de avena y café en el fondo, e ir alternando capas intercaladas con el yogur natural o el queso crema untable hasta completar la copa.
  • Decoración y toque final: Para coronar la preparación y darle el aspecto clásico del postre tradicional, espolvorear sobre la superficie un poco de chocolate amargo rallado o picado finamente justo antes de servir.

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