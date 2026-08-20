Política

Según el viceministro de Economía nacional, "la inflación ya no es un tema"

José Luis Daza dijo que la desinflación continuará y anticipó un “shock de confianza” con la nueva ley del Banco Central. Además, reconoció que la pobreza sigue siendo “excesivamente alta”.

José Luis Daza, en la Conferencia del Council of the Americas. CAPTURA DE VIDEO
José Luis Daza, en la Conferencia del Council of the Americas. CAPTURA DE VIDEO
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • En Buenos Aires, el viceministro de Economía José Luis Daza afirmó este jueves en el Council of the Americas que la desinflación continuará y ya no es un tema central.
  • En reemplazo del ministro Caputo, Daza defendió el plan de Milei, ratificó la compra de reservas y admitió que la pobreza aún continúa en niveles excesivamente altos.
  • El funcionario anticipó que la futura ley del Banco Central provocará un shock de confianza y sostuvo que la transformación económica argentina es de carácter permanente.
Resumen generado con IA

El viceministro de Economía nacional, José Luis Daza, destacó el rumbo de la política económica del gobierno de Javier Milei y afirmó que la inflación dejó de ser una preocupación central. Durante su exposición en la 23ª Conferencia del Council of the Americas -con empresas norteamericanas-, aseguró que el proceso de desinflación continuará, ratificó la compra de reservas y anticipó que la aprobación de la nueva ley del Banco Central (BCRA) generará un “shock de confianza” en la economía.

“Estamos bajando la inflación al ritmo de otros países. La inflación para mí no es un tema”, afirmó Daza durante el encuentro que se realiza este jueves en Buenos Aires.

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En ese sentido, el funcionario ratificó la continuidad del sendero de desaceleración de los precios. “El proceso de desinflación va a continuar”, aseguró. A su vez, puso el foco en los cambios previstos para la autoridad monetaria: “Cuando se apruebe la ley del BCRA va a ser un shock de confianza para la economía”.

Daza, quien participó del encuentro en reemplazo del ministro de Economía, Luis Caputo, centró su discurso en los cambios económicos implementados desde la llegada de Milei a la Presidencia y aseguró que la transformación de la Argentina tiene un carácter estructural.

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“Mi mensaje hoy es simple: la Argentina ya cambió. El cambio es, creo yo, permanente y el futuro de la Argentina es hoy”, sostuvo.

Pobreza y capital humano

Daza también se refirió a la situación social y reconoció que, pese a los avances que observa la administración libertaria, los niveles de pobreza continúan siendo elevados.

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“Hubo un esfuerzo de ayudar a los más pobres y más necesitados”, sostuvo al mismo tiempo que destacó a la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Petovello. Y agregó: “Esta es tal vez la principal razón de satisfacción de estar en el sector público. La pobreza en Argentina todavía sigue siendo excesivamente alta”, consignó el diario "Ámbito".

Sin embargo, aseguró que el oficialismo busca avanzar en su reducción sin comprometer los equilibrios macroeconómicos alcanzados. “Estamos trabajando, estamos enfocando, lo estamos haciendo de manera robusta y sostenible”, señaló.

En su análisis sobre las perspectivas del país, el viceministro también destacó las capacidades de la economía argentina y, en particular, la formación de sus trabajadores. “Argentina tiene un capital humano de excelencia”, aseguró.

Hacia el cierre de su exposición, Daza se mostró confiado sobre las perspectivas económicas, aunque buscó diferenciar esa visión de un optimismo basado únicamente en expectativas.

“Cuando miramos hacia adelante, es muy difícil no ser optimista. Yo soy realista”, afirmó. En ese sentido, aseguró haber observado anteriormente la evolución de países que atravesaron procesos similares: “He visto a los países que hacen transformaciones como esta”.

“Quiero decirles que la Argentina ya cambió y cambió holísticamente”, afirmó Daza al cerrar su participación en el Council of the Americas.

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