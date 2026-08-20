Según el viceministro de Economía nacional, "la inflación ya no es un tema"

El viceministro de Economía nacional, José Luis Daza, destacó el rumbo de la política económica del gobierno de Javier Milei y afirmó que la inflación dejó de ser una preocupación central. Durante su exposición en la 23ª Conferencia del Council of the Americas -con empresas norteamericanas-, aseguró que el proceso de desinflación continuará, ratificó la compra de reservas y anticipó que la aprobación de la nueva ley del Banco Central (BCRA) generará un “shock de confianza” en la economía.