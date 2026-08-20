Lali Espósito, durísima contra Marcelo Polino: “Va cambiando de enojo y de motivo”

Por qué Lali no fue al estreno de la serie de Moria Casán

Otro de los puntos que Lali decidió aclarar fue su ausencia en el estreno de la biopic de Moria Casán. La cantante explicó que mantiene una buena relación con Moria y que le había enviado un mensaje para explicarle los motivos por los que no pudo asistir a la premiere. “Con Moria tengo la mejor siempre. Le mandé mensaje contándole por qué no había podido ir a la premiere. Cosas de la vida y del trabajo”, aseguró.