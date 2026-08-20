Lali Espósito, durísima contra Marcelo Polino: “Va cambiando de enojo y de motivo”

Resumen para apurados
- Lali Espósito respondió a las críticas de Marcelo Polino, desmintiendo roces durante el rodaje de la serie de Moria Casán y acusándolo de cambiar sus motivos de enojo.
- Polino afirmó que la cantante se aisló del grupo en la filmación y cambió de actitud, mientras que Lali negó el conflicto y ratificó su buena relación con Casán.
- El cruce mediático expone tensiones personales no resueltas en el espectáculo y desvía la atención del estreno de la serie biográfica de Moria Casán.
Lali Espósito rompió el silencio tras las declaraciones de Marcelo Polino sobre un supuesto distanciamiento entre ambos y negó una de las versiones que el periodista había dado sobre el rodaje de la serie biográfica de Moria Casán.
La polémica comenzó cuando Polino contó que, durante las grabaciones del último capítulo de la producción, la cantante habría permanecido alejada del grupo de amigos de Moria y en otro sector del lugar. Además, aseguró que el vínculo entre ambos se había deteriorado porque considera que la artista se “subió al pony”.
Ante estas declaraciones, Lali respondió públicamente y cuestionó los motivos por los que el periodista se refirió a ella de esa manera.
Qué dijo Lali Espósito sobre Marcelo Polino
Después de que Yanina Latorre le consultara por la interna, Lali sostuvo que las críticas de Polino no surgieron de manera repentina. “Polino no se atacó de repente. Solo hay que ir al pasado reciente. Siempre me da”, afirmó la cantante.
La artista también cuestionó la imagen que, según consideró, el periodista intenta instalar sobre ella. “No lo conozco como persona. Lo que dice para hacerme quedar como estrellita es de mala leche. Yo no soy así”, expresó.
Lali aseguró además que la situación le resulta exagerada y que no comprende por qué se generó tanta repercusión alrededor del tema. “Me parece muchísimo todo esto que se armó. Me causa gracia. Ni idea de por qué lo hace”, agregó.
Por qué Lali no fue al estreno de la serie de Moria Casán
Otro de los puntos que Lali decidió aclarar fue su ausencia en el estreno de la biopic de Moria Casán. La cantante explicó que mantiene una buena relación con Moria y que le había enviado un mensaje para explicarle los motivos por los que no pudo asistir a la premiere. “Con Moria tengo la mejor siempre. Le mandé mensaje contándole por qué no había podido ir a la premiere. Cosas de la vida y del trabajo”, aseguró.
En ese sentido, Lali negó que su ausencia tuviera relación con algún conflicto con la diva y cuestionó que se haya generado una polémica a partir de esa situación. “Todo esto me parece muy tonto. No entiendo por qué armaron tanta cosa. Me interesa cero esto”, sostuvo.
La fuerte crítica de Lali a Polino
Lali también apuntó directamente contra Marcelo Polino y cuestionó las diferentes explicaciones que el periodista habría dado sobre el supuesto distanciamiento entre ambos. “Él va cambiando de enojo y de motivo, según la nota que da”, afirmó la artista.
Además, volvió a negar los dichos relacionados con las grabaciones de la serie de Moria Casán. “No lo conozco como persona. Solo salí a decir lo que dijo del rodaje, que no es así”, concluyó.
Qué había dicho Marcelo Polino sobre Lali Espósito
La polémica se había iniciado luego de que Marcelo Polino hablara sobre su relación con Lali Espósito durante su participación en La Mañana con Moria, por eltrece. El periodista contó que había participado del último capítulo de la producción y que compartió las grabaciones con varios amigos de Moria Casán.
Según su relato, Lali habría permanecido en otro sector durante el rodaje. “Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros”, relató Polino.
Luego aseguró que no había tenido contacto con la cantante durante las grabaciones: “Estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro. Nunca la vimos, no grabó con nosotros”.
En ese contexto, el periodista recordó el vínculo que había mantenido con Lali durante años y aseguró que había sido cercano a ella. “Yo era el padrino del fandom de Lali durante 10 años cuando comenzó, pero se subió al pony e hizo cosas que no me gustaron”, afirmó.
Polino también contó que en determinado momento le manifestó personalmente su enojo a la cantante. Según su versión, Lali le pidió disculpas, pero posteriormente el vínculo entre ambos se cortó.