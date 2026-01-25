La playa argentina que quedó entre las siete mejores del mundo

¿Qué se puede hacer en Mar del Plata?

La amplia variedad de playas permite varias opciones para hacer. En el norte de la ciudad, las playas son ideales para quienes quieran descansar y busquen tranquilidad, como La Perla, por ejemplo. En el sur, se encuentran espacios ideales para desarrollar actividades acuáticas, como surf o windsurf. Destacan las playas de Punta Mogotes o Playa Grande. La ciudad tampoco se queda atrás. Allí se pueden hacer y visitar diversos sitios, como el Museo de Arte Contemporáneo (MAR), el Museo Municipal de Ciencias Naturales y visitar el Teatro Colón y el Casino Central de la ciudad. También se puede conocer la fauna local en el Zoológico de Mar del Plata y el Aquarium, asistir a festivales, disfrutar de la gastronomía local y realizar actividades al aire libre en parques y muelles. Todo esto provocó que Mar del Plata se convierta en un destino turístico de talla internacional.