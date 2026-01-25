Secciones
La playa argentina que quedó entre las siete mejores del mundo

El reconocimiento fue por parte de los apodados “Oscar del Turismo”.

ENTRE LAS MÁS DESTACADAS. Mar del Plata fue elegida como una de las mejores playas del mundo. / LOS ANDES ENTRE LAS MÁS DESTACADAS. Mar del Plata fue elegida como una de las mejores playas del mundo. / LOS ANDES
Hace 2 Hs

El prestigioso ranking de World Travel Awards, certamen fundado en 1993 y que otorga reconocimientos en materias turísticas a nivel mundial, dió a conocer un listado de las siete mejores playas para vacacionar en el mundo, y la novedad es que entre ellas aparece una argentina. Se trata de Mar del Plata, emblema de la Costa Atlántica Argentina. 

Con poco más de 47 kilómetros de litoral, “La Feliz” es una gran opción para los que quieran estar tranquilos y disfrutar del paisaje como para quienes prefieran practicar deportes acuáticos, destacando también los servicios turísticos que la ciudad ofrece.

¿Qué se puede hacer en Mar del Plata?

La amplia variedad de playas permite varias opciones para hacer. En el norte de la ciudad, las playas son ideales para quienes quieran descansar y busquen tranquilidad, como La Perla, por ejemplo. En el sur, se encuentran espacios ideales para desarrollar actividades acuáticas, como surf o windsurf. Destacan las playas de Punta Mogotes o Playa Grande. La ciudad tampoco se queda atrás. Allí se pueden hacer y visitar diversos sitios, como el Museo de Arte Contemporáneo (MAR), el Museo Municipal de Ciencias Naturales y visitar el Teatro Colón y el Casino Central de la ciudad. También se puede conocer la fauna local en el Zoológico de Mar del Plata y el Aquarium, asistir a festivales, disfrutar de la gastronomía local y realizar actividades al aire libre en parques y muelles. Todo esto provocó que Mar del Plata se convierta en un destino turístico de talla internacional.

El listado completo de playas

El ranking de la WTA es el siguiente:

1- Río de Janeiro, Brasil.

2- Fernando de Noronha, Brasil.

3- San Andrés, Colombia.

4- Islas Galápagos, Ecuador.

5- Isla Margarita, Venezuela.

6- Máncora, Perú.

7- Mar del Plata, Argentina.

