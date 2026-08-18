Cómo tramitar el cobro por desempleo en Anses: requisitos, paso a paso y fechas de pago

Resumen para apurados
- Anses detalló los requisitos y condiciones de la Prestación por Desempleo para trabajadores en relación de dependencia despedidos sin causa en Argentina.
- El beneficio exige un mínimo de aportes previos y otorga entre 2 y 12 cuotas mensuales calculadas según los últimos sueldos y la antigüedad registrada.
- La medida busca sostener los ingresos y asignaciones familiares de los cesanteados durante la transición laboral, evitando situaciones de vulnerabilidad.
La Prestación por Desempleo de Anses funciona como un colchón económico para trabajadores que perdieron su empleo. El Estado transfiere un monto mensual a quienes quedaron sin ingresos tras un despido sin causa. El objetivo central del beneficio es evitar que los exempleados caigan en una situación de vulnerabilidad mientras buscan un nuevo trabajo, garantizando un ingreso mínimo durante ese período de transición.
El programa está dirigido exclusivamente a quienes trabajaban en relación de dependencia. Los despedidos sin causa califican automáticamente, siempre que cumplan con los requisitos de aportes que establece la ley. Además del dinero mensual, los beneficiarios conservan el acceso a asignaciones familiares, por lo que pueden cobrar por prenatal, por hijo, ayuda escolar anual, por matrimonio y por nacimiento o adopción.
Requisitos que se deben complir para acceder al beneficio
Las condiciones varían según el tipo de contrato laboral, por lo que no todos los despedidos entran en el programa de forma automática. Los trabajadores con contratos permanentes necesitan acreditar 6 meses de aportes durante los últimos 3 años previos al despido, siendo esta la regla general que aplica a la mayoría.
Para quienes tenían contratos eventuales o de temporada, las exigencias son distintas, debiendo demostrar un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y probar más de 90 días de actividad laboral durante el año inmediatamente anterior a perder el empleo. Esta diferenciación responde a la naturaleza discontinua de ciertos trabajos, ya que Anses reconoce que los empleos por temporada o eventuales tienen dinámicas distintas a los permanentes.
Cuánto dura la Prestación por Desempleo de Anses y cuál es el monto
El cálculo del monto mensual toma de referencia los sueldos más recientes con aportes registrados. Por su parte, la cifra total de mensualidades cobradas surge directamente del tiempo acumulado en el puesto durante el último trienio.
Esta ayuda económica abarca un periodo de entre 2 y 12 pagos consecutivos. De esta manera, una mayor cantidad de meses aportados se traduce de forma directa en un plazo de protección estatal más extenso.
La escala oficial funciona de la siguiente manera:
- Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas
- Entre 12 y 23 meses de aportes: 4 cuotas
- Entre 24 y 35 meses de aportes: 8 cuotas
- 36 meses o más de aportes: 12 cuotas