Cómo tramitar el cobro por desempleo en Anses: requisitos, paso a paso y fechas de pago

Para quienes tenían contratos eventuales o de temporada, las exigencias son distintas, debiendo demostrar un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y probar más de 90 días de actividad laboral durante el año inmediatamente anterior a perder el empleo. Esta diferenciación responde a la naturaleza discontinua de ciertos trabajos, ya que Anses reconoce que los empleos por temporada o eventuales tienen dinámicas distintas a los permanentes.