Luna de Sangre en agosto: cuándo será el eclipse y cómo verlo desde Argentina

Qué es un eclipse lunar con Luna de Sangre

El eclipse lunar tiene lugar cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente y nuestro planeta queda en medio de ambos astros. Durante los momentos de mayor alineación, la Tierra tapa la luz solar que recibe la Luna y gracias a la cual es visible cada noche, y proyecta su sombra sobre el astro nocturno. Los movimientos de traslación hacen que la Luna vaya cubriéndose y descubriéndose de modo progresivo.