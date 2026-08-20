Luna de Sangre en agosto: cuándo será el eclipse y cómo verlo desde Argentina

Resumen para apurados
- Un eclipse lunar teñirá la Luna de rojo entre el 27 y 28 de agosto, un fenómeno visible en toda la Argentina y la región debido a la alineación de la Tierra con el Sol.
- El evento iniciará a las 22:23 del jueves y alcanzará su punto máximo a la 1:12 del viernes, cuando la atmósfera terrestre refracte la luz solar hacia la superficie lunar.
- El espectáculo astronómico podrá observarse a simple vista sin equipo especial en América del Sur, siempre que las condiciones meteorológicas y la nubosidad lo permitan.
La superficie de la Luna se verá teñida de un color peculiar a finales de mes. Agosto cerrará el calendario astronómico con un eclipse particular que teñirá de rojo al satélite natural de la Tierra. Si las condiciones meteorológicas lo permiten ese día, el fenómeno astronómico podrá verse desde Argentina y desde las regiones cercanas de forma sencilla.
Para dar inicio al último fin de semana del mes, la superficie de la Luna parecerá teñirse de rojo en una ilusión óptica. El efecto se dará gracias al eclipse que sucederá entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28. El astro se convertirá en el protagonista de la noche, pero para poder apreciar el espectáculo deberán ausentarse las nubes.
Desde dónde podrá verse el eclipse y la Luna de Sangre
El eclipse con Luna de Sangre será fácilmente visible desde toda Argentina sin necesidad de tener ninguna preparación previa. También se verá en América del Sur y Central, con la misma sencillez con la que podrá verse desde los países más australes.
En otros continentes será visible, pero no con la misma facilidad o totalidad que en América del Sur. En América del Norte, África, Europa y Asia, por ejemplo, el fenómeno también podrá observarse, pero solo en algunos lugares.
A qué hora ver el eclipse en Argentina
Quienes quieran ver el eclipse tendrán horas para hacerlo. En Argentina, comenzará a las 22:23 del jueves 27 con la fase penumbral, la que menos cambios muestra. Luego, la Luna empezará su fase parcial, cuando la oscuridad se hará más notoria en algunas de sus zonas.
El punto máximo de cambio de la Luna se dará a la 1:12 del viernes 28, momento en que la cobertura del disco pasará a ser del 94 % –visto desde Buenos Aires–. Después del punto cúlmine, la Luna regresará a su fase parcial nuevamente hasta las 2:50 y hará la transición hacia la penumbra final.
Qué es un eclipse lunar con Luna de Sangre
El eclipse lunar tiene lugar cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente y nuestro planeta queda en medio de ambos astros. Durante los momentos de mayor alineación, la Tierra tapa la luz solar que recibe la Luna y gracias a la cual es visible cada noche, y proyecta su sombra sobre el astro nocturno. Los movimientos de traslación hacen que la Luna vaya cubriéndose y descubriéndose de modo progresivo.
La Luna de Sangre se produce durante un eclipse total de Luna. Según la revista National Geographic, se trata del resultado de la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, que filtra longitudes de onda azules y verdes, permitiendo que solo los tonos rojizos y anaranjados se reflejen en la superficie lunar.
De acuerdo con la NASA, la intensidad del color rojo puede variar en función de las condiciones atmosféricas de la Tierra en el momento del eclipse, como la presencia de polvo, nubes o partículas volcánicas.