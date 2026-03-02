Luna de Sangre 2026: qué es lo que debés y no debés hacer para atraer la buena fortuna

Este fenómeno invita también a abrazar el minimalismo. Más allá del desorden material, se trata de un deseo profundo de deshacerse de lo superfluo en el aspecto personal y en la rutina diaria. La clave está en observar con ojo crítico qué es aquello que "está de más". En sintonía con esto, los días cercanos a la alineación pueden traer confesiones emocionales inesperadas. Aquello que se ha estado acumulando en el interior buscará salir a la luz y, aunque sea difícil de reprimir, es importante recordar que la verdad completa suele manifestarse mucho tiempo después de que el fenómeno ha pasado.