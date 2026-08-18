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Becas internacionales: tres oportunidades abiertas para estudiar y conseguir apoyo económico

Hay propuestas para distintos perfiles, desde jóvenes de 18 a 25 años interesados en conservación ambiental hasta profesionales que buscan cursar un máster o financiar proyectos de investigación y creación.

UNA DE LAS BECAS ES EN FRANCIA. Las convocatorias incluyen capacitación en conservación, becas para posgrados y financiamiento de proyectos de investigación y creación cultural. / PEXELS
UNA DE LAS BECAS ES EN FRANCIA. Las convocatorias incluyen capacitación en conservación, becas para posgrados y financiamiento de proyectos de investigación y creación cultural. / PEXELS
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Organismos internacionales abrieron convocatorias en agosto y septiembre para financiar estudios y proyectos de investigación dirigidos a jóvenes y profesionales argentinos.
  • Los programas incluyen cursos virtuales de NatGeo, coberturas de máster en Francia por emlyon y las Becas Leonardo de la Fundación BBVA de hasta 50.000 dólares.
  • Las oportunidades impulsan el desarrollo académico y científico en áreas clave como ecología, IA y artes, con plazos de postulación que cierran en septiembre.
Resumen generado con IA

Si estás buscando una oportunidad para sumar experiencia internacional, acceder a una formación especializada o conseguir apoyo económico para continuar tus estudios, hay varias convocatorias abiertas durante agosto y septiembre. Entre ellas aparece un programa de National Geographic Society y The Nature Conservancy, una beca para másteres de emlyon business school y las Becas Leonardo de la Fundación BBVA, que llegan por primera vez a Argentina.

Las propuestas tienen perfiles y requisitos diferentes. Algunas están dirigidas específicamente a jóvenes y otras apuntan a profesionales con una trayectoria previa.

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National Geographic y The Nature Conservancy: formación en conservación ambiental

La primera convocatoria está pensada para jóvenes de 18 a 25 años de cualquier país interesados en el cuidado del ambiente. El programa se enfoca en conservación comunitaria, visualización de datos y cartografía, con herramientas vinculadas a los sistemas de información geográfica (GIS).

La experiencia es completamente virtual, dura ocho semanas y comienza el 14 de septiembre. La dedicación estimada es de unas 10 horas semanales. Durante el programa habrá clases, talleres, mentorías y contacto con especialistas.

No hace falta contar con experiencia laboral previa ni haber cursado una carrera vinculada con conservación o ambiente. Sí se necesita acceso a internet y un nivel funcional de inglés.

Quienes completen satisfactoriamente el programa recibirán un estipendio de U$S 500, destinado a compensar los costos de internet y tecnología necesarios para participar.

La inscripción para esta edición cierra el 30 de agosto de 2026.

Una beca para estudiar un máster en Francia

Otra alternativa es la Individual Scholarship de emlyon business school, una ayuda económica para personas admitidas en determinados programas de máster de la institución francesa.

La beca puede alcanzar hasta el 50% de la matrícula, según el programa y el perfil del postulante. La evaluación considera el rendimiento académico, la diversidad de la trayectoria y la motivación personal.

Está dirigida a candidatos admitidos en los programas correspondientes, sin importar su nacionalidad. La solicitud debe realizarse como parte del proceso de admisión al máster.

En este caso, es importante revisar las condiciones específicas del programa elegido, ya que el porcentaje de cobertura puede variar según la carrera.

Hasta USD 50.000 para proyectos de investigación y creación

La tercera propuesta tiene un perfil diferente. Las Becas Leonardo de la Fundación BBVA están destinadas a investigadores y creadores de entre 30 y 45 años que residan en Argentina.

Es la primera edición del programa en el país y contempla cinco becas de hasta U$S 50.000 cada una. Las áreas habilitadas para Argentina son Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Tecnología Limpia y Biodiversidad; y Creación Literaria y Artes Escénicas.

Para postularse hay que presentar antecedentes profesionales, una descripción del proyecto, cartas de referencia, un plan de trabajo y un presupuesto, entre otros documentos.

A diferencia de las dos primeras propuestas, esta convocatoria está destinada a personas que ya se encuentran en una etapa intermedia de su carrera.

La inscripción en Argentina permanece abierta hasta el 21 de septiembre de 2026, según la información oficial de la Fundación BBVA.

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Tres propuestas, tres perfiles

Las convocatorias apuntan a momentos distintos de la formación profesional. La propuesta de National Geographic Society y The Nature Conservancy puede resultar especialmente atractiva para jóvenes que quieran dar sus primeros pasos en conservación, datos y cartografía. La beca de emlyon está pensada para quienes buscan avanzar hacia un máster, mientras que las Becas Leonardo apuntan a investigadores y creadores con una trayectoria previa.

Con fechas de cierre cercanas, revisar los requisitos y preparar la documentación con tiempo puede marcar la diferencia. Para quienes buscan sumar herramientas, experiencia o financiamiento para un proyecto, las oportunidades ya están sobre la mesa.

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