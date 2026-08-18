Becas internacionales: tres oportunidades abiertas para estudiar y conseguir apoyo económico

Si estás buscando una oportunidad para sumar experiencia internacional, acceder a una formación especializada o conseguir apoyo económico para continuar tus estudios, hay varias convocatorias abiertas durante agosto y septiembre. Entre ellas aparece un programa de National Geographic Society y The Nature Conservancy, una beca para másteres de emlyon business school y las Becas Leonardo de la Fundación BBVA, que llegan por primera vez a Argentina.