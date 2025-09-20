Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Según testigos, Toledo salió del boliche acompañado de tres amigos y se dirigió a una parada de colectivos al otro lado de la calle, cerca de la intersección con Suipacha. Allí, se encontraron con dos jóvenes y, tras una discusión cuyo origen aún se desconoce, uno de ellos agredió a un amigo de Toledo, causándole una fractura de tabique nasal. Acto seguido, golpeó a Toledo en el rostro. La víctima, al caer, se golpeó la cabeza contra el banco de la parada, y falleció en el acto.