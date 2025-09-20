Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Federico Toledo, de 20 años, falleció esta madrugada tras haber sido golpeado durante una discusión a la salida de un boliche ubicado en la Avenida Sarmiento al 1200. El agresor, un joven de 22 años cuya identidad no ha sido revelada, fue aprehendido por la policía.
El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 6.30, es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale. El fiscal y su equipo, compuesto por las investigadoras Guadalupe Martínez y Luciana Rosada, se presentaron en la escena junto a peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para recabar pruebas.
Según testigos, Toledo salió del boliche acompañado de tres amigos y se dirigió a una parada de colectivos al otro lado de la calle, cerca de la intersección con Suipacha. Allí, se encontraron con dos jóvenes y, tras una discusión cuyo origen aún se desconoce, uno de ellos agredió a un amigo de Toledo, causándole una fractura de tabique nasal. Acto seguido, golpeó a Toledo en el rostro. La víctima, al caer, se golpeó la cabeza contra el banco de la parada, y falleció en el acto.
El agresor huyó en motocicleta pero fue posteriormente identificado y detenido por la policía. El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que se han recolectado testimonios de al menos cinco personas y se están analizando las imágenes de varias cámaras de seguridad de la zona.
Se espera que la autopsia se realice hoy y que la audiencia de imputación al acusado tenga lugar entre el domingo y el lunes.