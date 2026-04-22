Rechazaron el arresto domiciliario y prorrogaron la prisión preventiva por el crimen de Federico Toledo

En su exposición, la Fiscalía también hizo hincapié en la conducta del imputado tras el hecho. Según se indicó, Budini regresó a la escena y habría manifestado en tono burlón hacia los amigos de la víctima: "Ahora le van a tener que soplar el c... a tu amigo", lo que fue interpretado como un indicio de su peligrosidad, riesgo de fuga y falta de apego al proceso.