Rechazaron el arresto domiciliario y prorrogaron la prisión preventiva por el crimen de Federico Toledo

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán prorrogó la preventiva de Santiago Budini, acusado del homicidio de Federico Toledo ocurrido el 20 de septiembre de 2025 frente a un boliche.
- Budini, experto en artes marciales, habría golpeado fatalmente a Toledo y herido a otro joven. El fiscal citó burlas del imputado tras el crimen para justificar el riesgo procesal.
- La detención se extendió un mes para sumar pruebas clave. Budini enfrentará un juicio por homicidio simple y tentativa, con el dolo eventual como eje central de la acusación.
La Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa y dispuso prorrogar la prisión preventiva de Santiago Leonel Budini, imputado por el crimen de Federico Toledo, ocurrido en la madrugada del 20 de septiembre de 2025.
En una audiencia celebrada este miércoles, la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale y representada en esta oportunidad por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández, solicitó que el acusado continúe detenido para poder finalizar la investigación y avanzar hacia la elevación a juicio. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) señaló que aún restan medidas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y la incorporación de testimonios considerados fundamentales.
En su exposición, la Fiscalía también hizo hincapié en la conducta del imputado tras el hecho. Según se indicó, Budini regresó a la escena y habría manifestado en tono burlón hacia los amigos de la víctima: "Ahora le van a tener que soplar el c... a tu amigo", lo que fue interpretado como un indicio de su peligrosidad, riesgo de fuga y falta de apego al proceso.
Por su parte, la defensa se opuso al planteo fiscal y propuso que el acusado cumpla arresto domiciliario bajo caución. Sin embargo, la jueza actuante resolvió hacer lugar parcialmente al pedido del Ministerio Público y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de un mes.
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el hecho ocurrió la madrugada del 20 de septiembre de 2025 frente al boliche “Howard’s”, cuando Budini utilizó sus conocimientos en boxeo, taekwondo y MMA como armas letales. En ese contexto, primero golpeó a Mateo Martí, provocándole fracturas graves, y luego atacó a Federico Toledo, causándole un traumatismo encéfalo craneal que derivó en su muerte en el lugar.
Según el Ministerio Fiscal, el acusado actuó con dolo eventual, al ser consciente de que un golpe de esa magnitud podía ocasionar la muerte.
Actualmente, Budini continúa detenido mientras la causa avanza hacia la instancia de juicio, bajo la calificación de homicidio simple en concurso real con tentativa de homicidio.