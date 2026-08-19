El juicio por la muerte de Federico Toledo comenzó con penas pedidas de 10 y 15 años de prisión

De acuerdo con la teoría del caso del MPF, Budini le propinó a Martí golpes de puño que le provocaron una fractura de nariz, una fractura de la pared anterior del seno maxilar derecho y una desviación del tabique nasal. El joven intentó alejarse del lugar para ponerse a salvo, pero, según la acusación, Budini salió detrás de él con la intención de continuar agrediéndolo. Un joven intervino para defender a Martí y finalmente ambos fueron separados por personal de seguridad del boliche. Luego, golpeó en el rostro a Toledo, quien se encontraba desprevenido. El impacto le provocó un traumatismo encefalocraneano grave y desencadenó un paro cardiorrespiratorio central que le causó la muerte en el lugar.