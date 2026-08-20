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Premio Nacional a la Trayectoria: distinguieron al artista tucumano Guillermo Rodríguez

El reconocimiento está destinado a artistas mayores de 60 años con una trayectoria relevante.

RODRÍGUEZ. Recibió el Premio Nacional a la Trayectoria Artística por su aporte a las artes visuales argentinas. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
RODRÍGUEZ. Recibió el Premio Nacional a la Trayectoria Artística por su aporte a las artes visuales argentinas. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
Hace 18 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Cultura distinguió al artista tucumano Guillermo Rodríguez con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística por su valioso aporte a las artes visuales del país.
  • El jurado eligió a 16 creadores mayores de 60 años entre más de 100 postulantes. Rodríguez se formó en la UNT y desarrolló una destacada carrera docente y escultórica.
  • Los premiados recibirán una pensión vitalicia y donarán una obra clave al Museo Nacional de Bellas Artes, enriqueciendo el patrimonio público y cultural argentino.
Resumen generado con IA

El artista tucumano Guillermo Rodríguez fue distinguido con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística de la 113ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales, uno de los reconocimientos destinados a creadores mayores de 60 años que realizaron aportes relevantes al arte argentino.

La Secretaría de Cultura de la Nación anunció a los 16 artistas seleccionados en una entrega excepcional que reúne los premios correspondientes a 2024 y a la edición actual de 2026. La decisión colocó a Rodríguez, nacido en San Miguel de Tucumán en 1954, entre los nombres reconocidos por sus recorridos dentro de las artes visuales del país.

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El premio contempla una pensión vitalicia equivalente a cinco jubilaciones mínimas. Como parte de la distinción, cada artista debe donar al Estado nacional una obra significativa de su producción, que pasará a integrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. La doble premiación de este año amplió el alcance habitual del reconocimiento. El jurado debió seleccionar a 16 artistas vivos entre más de un centenar de postulantes y tuvo en cuenta tanto sus trayectorias como sus aportes al desarrollo de las artes visuales en la Argentina.

De Tucumán a España

La carrera de Rodríguez mantiene un fuerte vínculo con la UNT. Se formó primero en la Escuela de Bellas Artes de la UNT y luego continuó sus estudios en la Facultad de Artes de la misma universidad. Además de su producción artística, desarrolló allí una tarea docente como profesor adjunto de la Licenciatura en Artes Plásticas.

Su formación también incluyó distintas experiencias fuera de Tucumán. En 1989 recibió la beca “Guillermo Iglesias” de la UNT. También fue becario en el Taller de Leo Vinci y en la Escuela Superior “Ernesto de la Cárcova”, donde estudió con el maestro Juan Carlos Distéfano.

El poderoso cortejo de las deidades protectoras

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Otro momento de su recorrido llegó en 1994, cuando la Universidad Politécnica de Valencia lo invitó a España. Allí realizó tareas docentes y plásticas. Entre ellas se encuentra una escultura monumental ubicada en la entrada de la Universidad de San Carlos de Valencia. Más de tres décadas después de aquellas experiencias de formación y trabajo, Rodríguez sumó ahora un reconocimiento nacional reservado para artistas de trayectoria consolidada.

Patrimonio nacional

El Premio Nacional a la Trayectoria Artística forma parte del Salón Nacional de Artes Visuales, organizado por el Palais de Glace, Palacio Nacional de las Artes, bajo la dirección de Cristina Santa Cruz.

La distinción está destinada a artistas que superaron los 60 años y cuyo recorrido posee relevancia dentro de la producción artística argentina. Según la información oficial, la evaluación no se limita a las obras realizadas por cada creador, sino que también considera sus contribuciones al desarrollo del arte del país. La particularidad del reconocimiento también reside en su dimensión patrimonial. Las obras que entregarán los premiados quedarán bajo propiedad del Estado nacional y pasarán a formar parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

La selección estuvo a cargo de un jurado integrado por Andrés Duprat, Mariana Marchesi, María Teresa Constantin, Emanuel Díaz Ruiz, Fernando Farina, Claudia Lamas y Cristina Tomsig.

Artistas distinguidos

Además del tucumano, el reconocimiento alcanzó a otros 15 artistas argentinos. La nómina está integrada por Diana Aisenberg, Lolo Amengual, Nora Aslan, Jacques Bedel, Catalina Chervin, Edgardo Giménez, Nora Iniesta, Oscar Pintor, Silvia Rivas, Ricardo Roux, Daniel Santoro, Renata Schussheim, María Suardi, José Luis Tuñón y Gabriel Valansi.

Con la incorporación de estos 16 artistas, la edición reúne de manera excepcional los reconocimientos correspondientes a 2024 y 2026 y suma nuevas obras al patrimonio público nacional.

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