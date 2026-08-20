Premio Nacional a la Trayectoria: distinguieron al artista tucumano Guillermo Rodríguez

El premio contempla una pensión vitalicia equivalente a cinco jubilaciones mínimas. Como parte de la distinción, cada artista debe donar al Estado nacional una obra significativa de su producción, que pasará a integrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. La doble premiación de este año amplió el alcance habitual del reconocimiento. El jurado debió seleccionar a 16 artistas vivos entre más de un centenar de postulantes y tuvo en cuenta tanto sus trayectorias como sus aportes al desarrollo de las artes visuales en la Argentina.