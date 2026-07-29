Cómo es el refugio de estilo inglés del "Dibu" Martínez en Sierra de los Padres donde quedó varado tras las lluvias

Naturaleza y tranquilidad en el refugio serrano

Encajado en el paisaje serrano, a medida que se avanza por la ruta 226 los visitantes pueden encontrarse con un camino rodeado de campos y granjas, con la cadena montañosa como telón de fondo. Pinos, eucaliptos, aromos, cedros, fresnos y olmos, todas especies exóticas, así como las autóctonas talas, sauces, curros y chilcas, se escalonan sobre las laderas de las elevaciones sobre las que se desplazan calandrias, zorzales y chimangos. Es en esta configuración de cuento de hadas donde se conforma la localidad de Sierra de los Padres. Es en esta importante zona residencial donde el arquero descansa en sus tiempos de inactividad.