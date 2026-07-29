Cómo es el refugio de estilo inglés del "Dibu" Martínez en Sierra de los Padres donde quedó varado tras las lluvias

Resumen para apurados
- Emiliano "Dibu" Martínez quedó varado por barro tras intensas lluvias en Sierra de los Padres, Mar del Plata, donde descansaba en su casa tras el Mundial 2026.
- Dos vecinos rescataron al arquero en las calles barrosas. Martínez disfrutaba del receso junto a su familia en un predio de diseño rústico e influencia inglesa.
- La estadía en su refugio marplatense le permite a Martínez desconectar y recargar energías en privacidad junto a su familia antes de retomar la competencia profesional.
El héroe de la final del mundo contra Francia en 2022 y el rescatista esencial del último partido contra España en 2026 también necesitó ser salvado. Así, dos buenos samaritanos que circulaban por la zona se encontraron con una labor inesperada al asumir el rol de socorristas del "Dibu" Martínez en las afueras de su natal Mar del Plata, donde descansaba después del Mundial.
Luego del Mundial 2026, los jugadores de la Selección Argentina se tomaron unos días de descanso antes de volver a la actividad en sus respectivos clubes. Emiliano “Dibu” Martínez eligió su Mar del Plata natal para disfrutar de su tiempo libre, trasladándose a Sierra de los Padres —una pequeña localidad vecina ubicada a 37 kilómetros de la gran ciudad—, donde cuenta con una casa de vacaciones para compartir en familia y donde quedó varado mientras circulaba por las calles barrosas que dejaron las intensas lluvias.
Naturaleza y tranquilidad en el refugio serrano
Encajado en el paisaje serrano, a medida que se avanza por la ruta 226 los visitantes pueden encontrarse con un camino rodeado de campos y granjas, con la cadena montañosa como telón de fondo. Pinos, eucaliptos, aromos, cedros, fresnos y olmos, todas especies exóticas, así como las autóctonas talas, sauces, curros y chilcas, se escalonan sobre las laderas de las elevaciones sobre las que se desplazan calandrias, zorzales y chimangos. Es en esta configuración de cuento de hadas donde se conforma la localidad de Sierra de los Padres. Es en esta importante zona residencial donde el arquero descansa en sus tiempos de inactividad.
Allí, el arquero estrella y su esposa Mandinha levantaron un verdadero refugio que sintetiza el confort moderno con la mística del campo argentino. El inmueble capta las miradas por una fachada de clara influencia inglesa que dialoga a la perfección con la vegetación del lugar, mientras que en su interior predominan el diseño rústico en madera y piedra, los objetos artesanales cuidadosamente elegidos y amplios ventanales que bañan de luz natural una arquitectura de concepto abierto donde convergen la cocina y el comedor.
El confort del campo argentino
El verdadero corazón de la propiedad late al aire libre. La parte posterior de la quinta alberga un imponente parque coronado por una parrilla de gran tamaño, concebida como el centro neurálgico para los asados en familia y las reuniones con amigos. En ese verde infinito no faltan las postales entrañables: recientemente, la pareja sorprendió en redes al mostrar a la pequeña Ava junto a su padre alimentando a un rebaño de ovejas que convive en libertad dentro del predio, convirtiendo el jardín en un área de juegos y contacto directo con la naturaleza para sus dos hijos.
Entre la serenidad rural y las miradas atónitas de los vecinos marplatenses que cruzan al ídolo en las calles del barrio, el referente de la Scaloneta recarga energías antes de volver al ruedo profesional, disfrutando del valor de la privacidad, los afectos de siempre y el encanto único de su tierra natal.