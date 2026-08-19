Crecieron juntos, soñaron con la Primera de Lince y debutaron en el Regional del NOA

La escena sirve para resumir algo que Lince empezó a vivir durante las últimas semanas. Después de tres años fuera de la máxima categoría regional, los “Grises” regresaron al Regional A y, al mismo tiempo, comenzaron a abrirles la puerta a varios chicos formados desde infantiles en el club. El último fin de semana fueron tres: Heredia, Santino Amadio y Tobías Camaño. A ellos se suma Santino Nieva, integrante de la misma camada 2007, que ya había debutado durante el primer semestre frente a Lawn Tennis por el Anual Tucumano.