XV ideal del Regional del NOA 2025: los 15 jugadores elegidos por los entrenadores

El Regional del NOA volvió a demostrar por qué es el campeonato más exigente del norte argentino. Intensidad, paridad y talento fueron los elementos que marcaron una edición que coronó a Tucumán Rugby como campeón, tras superar en una final vibrante a Natación y Gimnasia, un equipo que recuperó protagonismo y volvió a ubicarse en los primeros planos. También sobresalieron Universitario y Lawn Tennis, semifinalistas que sostuvieron un rendimiento regular a lo largo de la temporada. Y entre las sorpresas, una se robó todas las miradas: Tigres de Salta, que estuvo muy cerca de meterse entre los cuatro mejores e incluso incomodó a varios de los favoritos.
En ese escenario tan competitivo, LA GACETA elaboró el XV ideal del torneo, una selección construida a partir de la mirada más autorizada posible: la de los propios entrenadores e integrantes de los staff técnicos de los 10 clubes participantes. Votaron Hernán Macome (Tucumán Rugby), Matías Bachur (Jockey), Adrián Ghazarian (Cardenales), José Díaz Romero (Los Tarcos), Diego Vidal (Natación y Gimnasia), José Molina (Huirapuca), Carlos Coronel Maza (Old Lions), Mariano Huber (Tigres) y Álvaro Tejeda (Lawn Tennis). Cada uno de ellos remitió sus votos de manera secreta y, una vez recopilados, LA GACETA realizó el conteo final para definir a los 15 jugadores más destacados de la temporada.
Este es el XV ideal del Regional del NOA 2025
1- Benjamín Garrido (Huirapuca)
2- Matías Orlande (Natación y Gimnasia)
3- Francisco Moreno (Universitario)
4- Juan Cruz Guzmán (Tucumán Rugby)
5- Mariano Perondi (Natación y Gimnasia)
6- Pedro Bottini (Lawn Tennis)
7- Thiago Sbrocco (Universitario)
8- Santiago Aguilar (Tucumán Rugby)
9- Matías Sauze (Tucumán Rugby)
10- Ignacio Cerruti (Cardenales)
11- Mateo Pasquini (Tucumán Rugby)
12- Pedro Coll (Tigres)
13- José Gianotti (Lawn Tennis)
14- Martiniano Arrieta (Universitario)
15- Tomás Elizalde (Tigres)
Pasquini, el más votado
Entre todos los nombres que integran el XV ideal, uno se impuso con claridad: Mateo Pasquini, wing de Tucumán Rugby, fue el jugador más votado del Regional del NOA con nueve sufragios sobre 10 posibles. Su desequilibrio, su potencia en el uno contra uno y su olfato ofensivo fueron determinantes para el equipo de Macome, que lo aprovechó al máximo en momentos clave. La final es una prueba irrefutable: Pasquini apoyó un try memorable, y que lo consolidó como una de las grandes figuras del certamen.
El podio de los más votados se completa con dos jugadores que también fueron fundamentales en sus equipos: Mariano Perondi, segunda línea de Natación y Gimnasia, clave en las formaciones fijas; y Matías Sauze, medio scrum de Tucumán Rugby, que combinó ritmo, liderazgo y lectura de juego para transformarse en uno de los motores del campeón.
El dominio “Verdinegro”
Al analizar la integración del XV, surge otro dato relevante: Tucumán Rugby es el club con mayor presencia en el equipo ideal, con cuatro representantes. El campeón instaló su sello en todas las fases del juego y eso se ve reflejado en la valoración de los entrenadores. Le sigue Universitario, que aportó tres jugadores gracias a una campaña positiva y un plantel que levantó sobre el final del torneo.
Más atrás aparecen Natación y Gimnasia, Lawn Tennis y Tigres, todos con dos jugadores cada uno, reflejo del buen nivel mostrado por estos equipos en distintas etapas del torneo. Finalmente, Huirapuca y Cardenales también dicen presente con un representante cada uno, ratificando la competitividad extendida que caracterizó a esta edición.
Los que quedaron a un paso
Por la paridad que dejó el Regional, resulta inevitable mencionar a quienes estuvieron muy cerca de integrar el XV ideal. Raúl Guraiib (Jockey), Stéfano Ferro (Lawn Tennis), Bautista Estofán (Tucumán Rugby), Tomás Dande (Huirapuca) y Mariano Muntaner (Tucumán Rugby) quedaron apenas por detrás en la votación final. Sus rendimientos los ubican como candidatos naturales para un hipotético banco de suplentes del equipo ideal.