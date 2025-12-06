Secciones
XV ideal del Regional del NOA 2025: los 15 jugadores elegidos por los entrenadores

UNA FINAL REÑIDA. Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia protagonizaron duelo cerradísimo; el Verdinegro, finalmente, se quedó con la corona del NOA.

Tucumán Rugby dominó la temporada y aportó cuatro nombres al XV ideal del Regional del NOA 2025, seleccionado a partir de los votos de los entrenadores de los 10 clubes. Mateo Pasquini fue el jugador más votado, mientras que Natación y Gimnasia, Universitario, Lawn Tennis y Tigres también sumaron figuras destacadas en un torneo marcado por la paridad y el alto nivel competitivo.

El Regional del NOA volvió a demostrar por qué es el campeonato más exigente del norte argentino. Intensidad, paridad y talento fueron los elementos que marcaron una edición que coronó a Tucumán Rugby como campeón, tras superar en una final vibrante a Natación y Gimnasia, un equipo que recuperó protagonismo y volvió a ubicarse en los primeros planos. También sobresalieron Universitario y Lawn Tennis, semifinalistas que sostuvieron un rendimiento regular a lo largo de la temporada. Y entre las sorpresas, una se robó todas las miradas: Tigres de Salta, que estuvo muy cerca de meterse entre los cuatro mejores e incluso incomodó a varios de los favoritos.

En ese escenario tan competitivo, LA GACETA elaboró el XV ideal del torneo, una selección construida a partir de la mirada más autorizada posible: la de los propios entrenadores e integrantes de los staff técnicos de los 10 clubes participantes. Votaron Hernán Macome (Tucumán Rugby), Matías Bachur (Jockey), Adrián Ghazarian (Cardenales), José Díaz Romero (Los Tarcos), Diego Vidal (Natación y Gimnasia), José Molina (Huirapuca), Carlos Coronel Maza (Old Lions), Mariano Huber (Tigres) y Álvaro Tejeda (Lawn Tennis). Cada uno de ellos remitió sus votos de manera secreta y, una vez recopilados, LA GACETA realizó el conteo final para definir a los 15 jugadores más destacados de la temporada.

Este es el XV ideal del Regional del NOA 2025

1- Benjamín Garrido (Huirapuca)

PILAR IZQUERDO. Benjamín Garrido, de Huirapuca, fue uno de los puntos altos de la temporada. PILAR IZQUERDO. Benjamín Garrido, de Huirapuca, fue uno de los puntos altos de la temporada. Foto de Sergio Carlos Herrera.

2- Matías Orlande (Natación y Gimnasia)

HOOKER. Matías Orlande fue el capitán de Natación y Gimnasia en esta temporada. HOOKER. Matías Orlande fue el capitán de Natación y Gimnasia en esta temporada. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

3- Francisco Moreno (Universitario)

PILAR DERECHO. Francisco Moreno es uno de los grandes proyectos del rugby tucumano; ya es una fija dentro de Argentina XV. PILAR DERECHO. Francisco Moreno es uno de los grandes proyectos del rugby tucumano; ya es una fija dentro de Argentina XV.

4- Juan Cruz Guzmán (Tucumán Rugby)

SEGUNDA LÍNEA IZQUIERDO. Juan Cruz Guzmán fue una de las figuras de la final del Regional del NOA. SEGUNDA LÍNEA IZQUIERDO. Juan Cruz Guzmán fue una de las figuras de la final del Regional del NOA.

5- Mariano Perondi (Natación y Gimnasia)

GRAN RENDIMIENTO. Perondi fue uno de los jugadores más votados por los jurados. GRAN RENDIMIENTO. Perondi fue uno de los jugadores más votados por los jurados.

6- Pedro Bottini (Lawn Tennis)

ALA. Pedro Bottini, de Lawn Tennis, sigue siendo una fija dentro del equipo de Álvaro Tejeda. ALA. Pedro Bottini, de Lawn Tennis, sigue siendo una fija dentro del equipo de Álvaro Tejeda.

7- Thiago Sbrocco (Universitario)

ALA. Sbrocco es una de las figuras del rugby local. ALA. Sbrocco es una de las figuras del rugby local.

8- Santiago Aguilar (Tucumán Rugby)

OCTAVO. Santiago Aguilar fue parte de Tarucas y fue uno de los puntos altos del campeón del Regional. OCTAVO. Santiago Aguilar fue parte de Tarucas y fue uno de los puntos altos del campeón del Regional. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

9- Matías Sauze (Tucumán Rugby)

MEDIOSCRUM. Matías Sauze regresó a mitad de año y se destacó dentro de la estructura de Tucumán Rugby. MEDIOSCRUM. Matías Sauze regresó a mitad de año y se destacó dentro de la estructura de Tucumán Rugby. Foto de Giuli Piquera.

10- Ignacio Cerruti (Cardenales)

APERTURA. Ignacio Cerruti viene demostrando un gran nivel en las últimas temporadas. APERTURA. Ignacio Cerruti viene demostrando un gran nivel en las últimas temporadas.

11- Mateo Pasquini (Tucumán Rugby)

WING. Pasquini anotó un try en la final contra Natación y fue de los jugadores más determinantes del WING. Pasquini anotó un try en la final contra Natación y fue de los jugadores más determinantes del

12- Pedro Coll (Tigres)

CENTRO. Pedro Coll consiguió la medalla de bronce con Los Pumitas este año. CENTRO. Pedro Coll consiguió la medalla de bronce con Los Pumitas este año.

13- José Gianotti (Lawn Tennis)

CENTRO. Gianotti es uno de los puntos altos de Lawn Tennis. CENTRO. Gianotti es uno de los puntos altos de Lawn Tennis.

14- Martiniano Arrieta (Universitario)

WING. Martiniano Arrieta fue uno de los jugadores más determinantes en la levantada de Universitario. WING. Martiniano Arrieta fue uno de los jugadores más determinantes en la levantada de Universitario. Foto de Christian Mas.

15- Tomás Elizalde (Tigres)

FULLBACK. Tomás Elizalde es uno de los talentos más destacados del rugby salteño. FULLBACK. Tomás Elizalde es uno de los talentos más destacados del rugby salteño. Fotos de @FAFOTOS.

Pasquini, el más votado

Entre todos los nombres que integran el XV ideal, uno se impuso con claridad: Mateo Pasquini, wing de Tucumán Rugby, fue el jugador más votado del Regional del NOA con nueve sufragios sobre 10 posibles. Su desequilibrio, su potencia en el uno contra uno y su olfato ofensivo fueron determinantes para el equipo de Macome, que lo aprovechó al máximo en momentos clave. La final es una prueba irrefutable: Pasquini apoyó un try memorable, y que lo consolidó como una de las grandes figuras del certamen.

El podio de los más votados se completa con dos jugadores que también fueron fundamentales en sus equipos: Mariano Perondi, segunda línea de Natación y Gimnasia, clave en las formaciones fijas; y Matías Sauze, medio scrum de Tucumán Rugby, que combinó ritmo, liderazgo y lectura de juego para transformarse en uno de los motores del campeón.

El dominio “Verdinegro”

Al analizar la integración del XV, surge otro dato relevante: Tucumán Rugby es el club con mayor presencia en el equipo ideal, con cuatro representantes. El campeón instaló su sello en todas las fases del juego y eso se ve reflejado en la valoración de los entrenadores. Le sigue Universitario, que aportó tres jugadores gracias a una campaña positiva y un plantel que levantó sobre el final del torneo.

Más atrás aparecen Natación y Gimnasia, Lawn Tennis y Tigres, todos con dos jugadores cada uno, reflejo del buen nivel mostrado por estos equipos en distintas etapas del torneo. Finalmente, Huirapuca y Cardenales también dicen presente con un representante cada uno, ratificando la competitividad extendida que caracterizó a esta edición.

Los que quedaron a un paso

Por la paridad que dejó el Regional, resulta inevitable mencionar a quienes estuvieron muy cerca de integrar el XV ideal. Raúl Guraiib (Jockey), Stéfano Ferro (Lawn Tennis), Bautista Estofán (Tucumán Rugby), Tomás Dande (Huirapuca) y Mariano Muntaner (Tucumán Rugby) quedaron apenas por detrás en la votación final. Sus rendimientos los ubican como candidatos naturales para un hipotético banco de suplentes del equipo ideal.

