XV ideal del Regional del NOA 2025: los 15 jugadores elegidos por los entrenadores

El Regional del NOA volvió a demostrar por qué es el campeonato más exigente del norte argentino. Intensidad, paridad y talento fueron los elementos que marcaron una edición que coronó a Tucumán Rugby como campeón, tras superar en una final vibrante a Natación y Gimnasia, un equipo que recuperó protagonismo y volvió a ubicarse en los primeros planos. También sobresalieron Universitario y Lawn Tennis, semifinalistas que sostuvieron un rendimiento regular a lo largo de la temporada. Y entre las sorpresas, una se robó todas las miradas: Tigres de Salta, que estuvo muy cerca de meterse entre los cuatro mejores e incluso incomodó a varios de los favoritos.