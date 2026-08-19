Pity Álvarez cambió de abogados y el juicio se postergó por una semana

Pity Álvarez cambió de abogados en pleno juicio oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. El músico designó a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro como sus nuevos defensores y pidió suspender el proceso para que puedan analizar el expediente y definir la nueva estrategia legal.