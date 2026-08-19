Seguridad

Pity Álvarez cambió de abogados y el juicio se postergó por una semana

El músico designó a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro como nuevos defensores. La audiencia prevista para este miércoles fue suspendida para que puedan revisar el expediente y definir la estrategia de defensa.

PITY ÁLVAREZ. El músico estuvo en los tribunales porteños para la segunda audiencia por el crimen de Cristian Díaz.
PITY ÁLVAREZ. El músico estuvo en los tribunales porteños para la segunda audiencia por el crimen de Cristian Díaz. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia porteña postergó el juicio a Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, luego de que el músico cambiara de abogados para replantear su estrategia defensiva.
  • Álvarez designó a Javier Baños y Sebastián Queijeiro en reemplazo de la defensa pública para enfrentar la acusación por el homicidio ocurrido en Villa Lugano en julio de 2018.
  • El debate oral se reanudará el próximo 26 de agosto ante el TOC N° 29, instancia clave para determinar la responsabilidad penal del líder de Viejas Locas tras años de demoras.
Resumen generado con IA

Pity Álvarez cambió de abogados en pleno juicio oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. El músico designó a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro como sus nuevos defensores y pidió suspender el proceso para que puedan analizar el expediente y definir la nueva estrategia legal.

Luego de la presentación formal de los letrados, la cuarta audiencia prevista para este miércoles fue suspendida. El debate oral se reanudará el próximo miércoles 26 de agosto.

La incorporación de los nuevos abogados se concretó después de una reunión que Álvarez mantuvo con Queijeiro el martes por la noche. El letrado ya había representado al músico al comienzo de la causa y durante el encuentro repasaron los pasos a seguir.

Hasta ese momento, la defensa de Álvarez estaba a cargo de defensores públicos.

La presentación formal ante la Justicia fue realizada directamente por el imputado, bajo su nombre completo, Cristian Gabriel Álvarez Congiu, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal.

En el escrito, los nuevos defensores solicitaron formalmente la suspensión y reprogramación del debate oral, según pudo saber TN.

El pedido de la nueva defensa

Los abogados argumentaron que necesitaban contar con un plazo prudencial y suficiente para tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones, analizar las pruebas incorporadas, revisar los antecedentes del proceso y diseñar de manera adecuada la estrategia defensiva.

El planteo apuntó a garantizar, según expresaron en la presentación, un ejercicio real y efectivo del derecho de defensa y no una intervención meramente formal.

Entre los pedidos realizados al Tribunal, Baños y Queijeiro solicitaron acceso total al sistema informático judicial para poder revisar el expediente, las pericias y las declaraciones incorporadas a la causa.

Además, pidieron dejar sin efecto la fecha establecida para la audiencia y fijar un nuevo cronograma que les permita contar con el tiempo necesario para estructurar la estrategia de representación y garantizar el debido proceso.

Una audiencia que quedó suspendida

La audiencia de este miércoles era la cuarta del juicio oral. Para esa jornada estaba prevista la declaración de cuatro policías.

Sin embargo, ante la presentación de los nuevos defensores y el pedido de contar con tiempo para estudiar la causa, el Tribunal decidió suspender la audiencia.

De esta manera, el debate oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz quedó reprogramado para el próximo miércoles 26 de agosto, cuando se retomará el proceso contra Álvarez con la nueva defensa particular a cargo de Baños y Queijeiro.

Temas Policía de TucumánCristian "Pity" Álvarez
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