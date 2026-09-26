La OMS pide rediseñar los entornos laborales: pausas activas, ergonomía y ejercicio recreativo

La Organización Mundial de la Salud ha comenzado a diferenciar en sus directrices la actividad física de ocio respecto a la laboral. La recomendación es que las políticas laborales no deben asumir que un trabajador manual "ya hace suficiente ejercicio" en su jornada; el mismo trabajador tampoco. La paradoja de la actividad física (o Physical Activity Paradox) es el fenómeno epidemiológico por el cual el ejercicio realizado en el tiempo libre genera marcados beneficios cardiovasculares, metabólicos y cognitivos. La actividad física, en tanto, intensa o de alta exigencia en el entorno laboral no solo no protege la salud, sino que suele asociarse a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y mortalidad prematura.