La OMS pide rediseñar los entornos laborales: pausas activas, ergonomía y ejercicio recreativo

Resumen para apurados
- La OMS instó a nivel global a rediseñar los entornos laborales con pausas y ergonomía, advirtiendo que el esfuerzo físico de trabajo no reemplaza al ejercicio y daña la salud.
- Investigaciones revelaron la paradoja de la actividad física: posturas forzadas, estrés e inflamación en empleos pesados contrastan con los beneficios reparadores del deporte.
- La iniciativa busca transformar las políticas laborales mediante ergonomía asistida y pausas activas, mitigando el ausentismo y el deterioro físico crónico de los empleados.
La Organización Mundial de la Salud ha comenzado a diferenciar en sus directrices la actividad física de ocio respecto a la laboral. La recomendación es que las políticas laborales no deben asumir que un trabajador manual "ya hace suficiente ejercicio" en su jornada; el mismo trabajador tampoco. La paradoja de la actividad física (o Physical Activity Paradox) es el fenómeno epidemiológico por el cual el ejercicio realizado en el tiempo libre genera marcados beneficios cardiovasculares, metabólicos y cognitivos. La actividad física, en tanto, intensa o de alta exigencia en el entorno laboral no solo no protege la salud, sino que suele asociarse a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y mortalidad prematura.
Aunque ambos involucran movimiento corporal y gasto energético, la biología del cuerpo humano responde de manera completamente distinta según el contexto en el que se ejecuta. El trabajo manual exigente no beneficia la salud igual que el ejercicio de ocio es la conclusión a la que llegó Natan Feter, autor del estudio e investigador en el Laboratorio de Biología Evolutiva de la Actividad Física de la USC, en Los Ángeles, Estados Unidos.
Las diferencias fisiológicas, mecánicas y psicológicas entre ambos tipos de actividad explican este comportamiento contradictorio.
Las distinciones
El trabajo manual duro (como la construcción, la agricultura o el transporte de cargas) suele requerir esfuerzos de intensidad moderada-alta extendidos durante 8 horas o más. Esto mantiene la frecuencia cardíaca y la presión arterial elevadas de forma sostenida a lo largo del día. El sistema cardiovascular se satura, sin dar margen a la recuperación necesaria para producir adaptaciones saludables.
El ejercicio de ocio (como correr, nadar o andar en bicicleta) utiliza grandes grupos musculares de forma dinámica y rítmica, favoreciendo la circulación y la oxigenación. En contraste, el trabajo físico pesado involucra posiciones estáticas, posturas forzadas, movimientos repetitivos o contracciones isométricas (mantener pesos o sostener herramientas), lo que restringe el flujo sanguíneo, eleva drásticamente la presión arterial y sobrecarga las articulaciones.
El ejercicio de ocio es una actividad voluntaria que reduce el cortisol y estimula la liberación de endorfinas que protegen al cerebro. Por el contrario, el trabajo físico obligatorio a menudo implica presión de tiempo, falta de control sobre los descansos y un entorno estresante, lo que activa el sistema simpático y desencadena respuestas inflamatorias crónicas.
Mientras que tras una sesión de entrenamiento deportivo el cuerpo descansa y se repara (proceso donde ocurre el verdadero fortalecimiento). En cambio, el trabajador manual debe repetir el esfuerzo todos los días sin que su sistema muscular y cardiovascular logre recuperarse del todo, alimentando un estado de inflamación sistémica crónica.
Los hallazgos indican que pasar horas frente al televisor deteriora la materia gris y blanca del cerebro, mientras que el sedentarismo en entornos de trabajo cognitivo (como trabajar sentado en una oficina) no produce ese daño debido a la estimulación mental.
Para tener en cuenta
La OMS y expertos en ergonomía y salud laboral proponen un cambio radical en las políticas públicas para abordar esta paradoja. Según los especialistas, hay que rediseñar los entornos de trabajo.
Algunas medidas son: introducir pausas activas de recuperación y permitir la variación de tareas para evitar cargas estáticas prolongadas; implementar ergonomía preventiva (uso de exoesqueletos, elevadores mecánicos o herramientas asistidas) para reducir el estrés sobre el sistema cardiovascular e inflamatorio y promover el ejercicio voluntario y recreativo (cardio aeróbico y estiramientos) adaptado a las capacidades del trabajador, enfocado en el descanso muscular y la reducción del estrés psicosocial.
La mala percepción de los trabajadores
En general los empleados no son conscientes de la paradoja. Existe un importante "sesgo de percepción" respaldado por la evidencia sociológica y médica. Un porcentaje elevado de trabajadores -en especial los que trabajan ocho horas en movimiento- creen que ya cumplen con creces las recomendaciones de vida saludable. El efecto que se genera es negativo: al llegar a casa exhaustos, evitan el ejercicio aeróbico recreativo por agotamiento y se perciben a sí mismos como "activos", ignorando el riesgo cardiovascular que enfrentan.
Las encuestas muestran que muchos trabajadores asocian el cansancio físico con "haber entrenado". Sin embargo, las mediciones objetivas demuestran que el trabajo físico severo aumenta la frecuencia cardíaca de reposo y los marcadores de inflamación sin mejorar la capacidad cardiorrespiratoria.
Las estadísticas de salud ocupacional revelan que, aunque los trabajadores no vinculan directamente sus dolencias con la paradoja, sí reportan tasas significativamente más altas de ausentismo por enfermedad, agotamiento y pérdida de la capacidad física con el paso de los años.