Suicidios: José Cano advirtió sobre el aumento de casos y propuso la prevención en las escuelas

El legislador José Cano planteó la necesidad de reforzar las políticas de prevención del suicidio y cuestionó el nivel de financiamiento nacional destinado a la salud mental. Lo hizo durante su participación en el Parlamento del Norte Grande (Parlanoa), donde advirtió sobre el impacto que la crisis tiene especialmente entre los jóvenes y reclamó una mayor intervención del Estado.