Política

Suicidios: José Cano advirtió sobre el aumento de casos y propuso la prevención en las escuelas

El legislador presentó un proyecto para establecer el 10 de septiembre como el “Día Provincial de Concientización y Prevención del Suicidio”.

CRISIS DE SALUD MENTAL. El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador José Cano presentó un proyecto en Tucumán para prevenir suicidios en escuelas, tras alertar en el Parlanoa sobre el aumento del 13,3% de casos en jóvenes.
  • La iniciativa propone talleres escolares y capacitar docentes. Además, Cano criticó los recortes del gobierno de Javier Milei al presupuesto nacional destinado a la salud mental.
  • La medida busca detectar a tiempo conductas de riesgo en las aulas para salvar vidas, mientras se exige que el gobierno nacional asuma su responsabilidad en salud mental.
Resumen generado con IA

El legislador José Cano planteó la necesidad de reforzar las políticas de prevención del suicidio y cuestionó el nivel de financiamiento nacional destinado a la salud mental. Lo hizo durante su participación en el Parlamento del Norte Grande (Parlanoa), donde advirtió sobre el impacto que la crisis tiene especialmente entre los jóvenes y reclamó una mayor intervención del Estado.

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Según los datos expuestos por el legislador, en Tucumán los suicidios consumados pasaron de 199 en 2024 a 227 en 2025, lo que representa un incremento del 13,3%. Cano señaló además que la situación adquiere particular gravedad en el Norte Grande, donde provincias como Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán presentan registros superiores a la media nacional.

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El legislador presentó un proyecto para establecer el 10 de septiembre como el “Día Provincial de Concientización y Prevención del Suicidio”. La iniciativa propone que el Ministerio de Educación incorpore en las escuelas públicas y privadas de la provincia actividades de concientización, talleres y espacios de escucha vinculados con la salud mental.

Ante la alarmante cifra de suicidios en Tucumán, Cano advierte que urge reglamentar la Ley de Salud Mental

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El proyecto también apunta a brindar herramientas a docentes y equipos técnicos para detectar de manera temprana posibles conductas de riesgo y fortalecer los factores de protección entre los estudiantes. La intención, según explicó Cano, es que la prevención pueda comenzar en el ámbito escolar y permita intervenir antes de que una situación de crisis se agrave.

Críticas al Gobierno nacional

Durante su exposición en el Parlanoa, Cano cuestionó las políticas del presidente, Javier Milei, y sostuvo que el recorte de recursos nacionales afecta especialmente a las provincias, que deben afrontar buena parte de la demanda en sus propios sistemas de salud.

“Tuvimos 5.200 muertes por suicidio el año pasado, cuatro veces más que los homicidios dolosos”, afirmó el legislador. “Si sos gobierno nacional, no podés responder a esto destinando el equivalente a una jubilación mínima por mes para la salud mental de todo el país”, agregó.

Cano también vinculó el escenario con la situación de los jóvenes. Según planteó, el suicidio se concentra especialmente en la franja de entre 20 y 34 años y constituye actualmente una de las principales causas de muerte violenta entre los jóvenes.

“El suicidio ya es la principal causa de muerte en nuestros jóvenes y es la primera vez en la historia que superamos la media mundial”, señaló.

El legislador reclamó, además, que la Nación mantenga su responsabilidad en materia de salud mental y cuestionó el intento de modificar la legislación nacional vinculada con la problemática. En paralelo, sostuvo que Tucumán debe avanzar con políticas propias para fortalecer la prevención y la detección temprana.

“Son muertes que se pueden prevenir. Exigimos que la Nación asuma su responsabilidad, pero mientras tanto, en Tucumán avanzamos con esta ley para que la prevención entre a las aulas, porque cuando intervenís a tiempo, salvás vidas”, aseguró.

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