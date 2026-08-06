Llega al cine “La invitación”, una velada que deja expuestos los vínculos

La historia se desarrolla dentro del departamento que habita el matrimonio en crisis entre un músico fracasado y una ama de casa, que ha invitado a cenar a sus vecinos de arriba: una mujer divorciada y un viudo que mantienen una fogosa relación. La velada comienza con tensiones dentro de la pareja anfitriona (su hija de 12 años está en una fiesta) y con sus visitantes, pero la noche avanza hacia terrenos inexplorados y sorprendentes, dentro de un guion que discurre entre puertas cerradas y entre descubrimientos sobre los deseos y los sentimientos de todos los presentes, que incluyen experimentar en el sexo grupal.