El nieto N°128 recuperó su identidad completa: su padre era un desaparecido de la última dictadura

Ramos había recuperado su identidad en agosto de 2018, cuando el BNDG confirmó su vínculo materno con Rosario del Carmen Ramos, también desaparecida durante el terrorismo de Estado en Tucumán. Con el nuevo estudio, se logró restablecer plenamente su identidad como hijo de Pastor Dante Campos y Rosario del Carmen Ramos, y posibilitar su encuentro con una nueva parte de su familia biológica luego de casi 50 años. La confirmación de su identidad biológica completa se produjo en la antesala del juicio oral que comenzará el próximo 17 de junio, en el que se analizarán los hechos de sustracción, retención, ocultamiento y sustitución de identidad sufridos por Ramos y su hermano Elías Ismael Suleiman. Al momento del nacimiento de Marcos Eduardo Ramos, su padre ya se encontraba en la clandestinidad y se presume que no llegó a conocerlo. Posteriormente fue secuestrado y permanece desaparecido.