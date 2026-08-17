Inauguraron un hotel de lujo en una cárcel Patrimonio Histórico: cómo es ahora la renovada prisión de 118 años

Hacer el check-in en una celda no debería ser algo que requiera de meses de antelación, de hecho, difícil es escoger una habitación por cuenta propia. Pero la dinámica carcelaria cambia cuando los turistas asisten a Hoshinoya Nara Prison, donde los calabozos ahora doblan en tamaño y cuentan hasta con vestidor y sala de estar, aunque las molduras y los ladrillos colocados a mano por los primeros reclusos aún pueden descubrirse entre las paredes de las estancias. Tras siete años de restauración, el nuevo alojamiento de lujo en Japón ya está inaugurado.