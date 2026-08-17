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Inauguraron un hotel de lujo en una cárcel Patrimonio Histórico: cómo es ahora la renovada prisión de 118 años

Tras siete años de una minuciosa puesta en valor, una histórica cárcel japonesa de 1908 reabrió sus puertas convertida en un complejo de alta gama. El hotel cuenta con suites que unen hasta 11 antiguas celdas, propuesta gastronómica temática y museo propio.

La prisión tiene cinco alas radiales que se extienden desde un puesto de mando central. Hoshino Resorts.
La prisión tiene cinco alas radiales que se extienden desde un puesto de mando central. Hoshino Resorts.
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Hoshino Resorts inauguró en Japón un hotel de lujo en la histórica prisión de Nara de 1908, con el fin de reconvertir el patrimonio arquitectónico en un resort exclusivo.
  • Tras siete años de obras, el diseño radial unió antiguas celdas para crear 48 suites, integrando gastronomía temática de la era Meiji y un museo histórico en el predio.
  • El proyecto posiciona a Nara en el mapa global del turismo patrimonial de alta gama, sumándose a la tendencia internacional de transformar penales históricos en resorts.
Resumen generado con IA

Hacer el check-in en una celda no debería ser algo que requiera de meses de antelación, de hecho, difícil es escoger una habitación por cuenta propia. Pero la dinámica carcelaria cambia cuando los turistas asisten a Hoshinoya Nara Prison, donde los calabozos ahora doblan en tamaño y cuentan hasta con vestidor y sala de estar, aunque las molduras y los ladrillos colocados a mano por los primeros reclusos aún pueden descubrirse entre las paredes de las estancias. Tras siete años de restauración, el nuevo alojamiento de lujo en Japón ya está inaugurado.

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Hoshinoya Nara Prison, de la firma Hoshinoya Resorts, presentó su noveno y probablemente más singular establecimiento. Una cárcel de ladrillo rojo del año 1908 declarada Patrimonio Histórico de la Ciudad de Nara que se había convertido, tras años de remodelación, en uno de los alojamientos más exclusivos de la región de Kansai, en el sur de la isla principal de Honshu. El nuevo resort fue abierto al público el 25 de junio de 2026.

Un diseño centenario adaptado al confort moderno

El edificio es la última estructura que se conserva intacta de las denominadas "Cinco Grandes Prisiones de Meiji", construidas para proyectar la imagen de un Japón modernizado. Su característico diseño radial, con pabellones que convergen en una garita central, facilitó la adaptación del espacio al concepto hotelero. Hoy, esa antigua estructura de control sirve como el salón principal del hotel, desde donde se distribuyen las cinco alas del complejo.

Para lograr el nivel de confort que exige un resort de alta gama, cada una de las 48 suites fue diseñada mediante la unión de nueve, diez o hasta once celdas originales. La opción más amplia cuenta con vestidor y una espaciosa sala de estar. Sin embargo, la historia no fue cubierta por el diseño: bajo el enlucido antiguo aún sobresalen los muros de ladrillo originales y las molduras de los techos se conservan intactas. Las tarifas de estancia parten desde los 147.000 yenes (aproximadamente U$S 922) por noche, sin incluir comidas.

Muchas de las características originales de la prisión se han conservado. Hoshino Resorts Muchas de las características originales de la prisión se han conservado. Hoshino Resorts

Gastronomía e historia en las antiguas celdas de aislamiento

La oferta culinaria también está atravesada por el pasado del presidio. El antiguo pabellón de aislamiento fue reconvertido en el restaurante principal, donde se sirve el menú degustación "Crónica Gastronómica", una propuesta de fusión franco-japonesa inspirada en la era Meiji. Por las mañanas, el "Desayuno de Modernización Civilizacional" rescata platos occidentales que llegaron a Japón en esa misma época, como huevos escoceses, langostinos fritos y croquetas de crema de cangrejo.

La experiencia se completa con servicios temáticos adicionales: un salón con degustación gratuita de té negro local, veladas nocturnas con música en gramófono y champán, talleres de mezcla de fragancias tradicionales (12.100 yenes / U$S 76) y sesiones matutinas de entrenamiento con mancuernas talladas en madera de cedro de Yoshino.

Patrimonio y memoria histórica en el complejo

Además, para preservar el valor testimonial del sitio, una de las alas y la antigua enfermería se mantuvieron sin renovar para albergar el Museo de la Prisión de Nara. Con una extensión de 10 hectáreas, el espacio museístico está abierto al público general por una entrada de 3.500 yenes (U$S 22) y resulta de acceso gratuito para los huéspedes.

Esta reconversión posiciona a la prisión de Hoshinoya Nara en la lista de célebres antiguos penales transformados en hoteles de alta categoría en el mundo, sumándose a referentes globales como The Liberty Hotel en Boston o el Bodmin Jail Hotel en Cornualles, y consolidándose como una de las aperturas más llamativas de este 2026.

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