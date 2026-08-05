Asesinaron al influencer César Gastelum mientras transmitía en vivo por TikTok en México.

Resumen para apurados
- El influencer César Gastelum fue asesinado a balazos este martes en Culiacán, México, por sicarios que lo atacaron mientras realizaba una transmisión en vivo para TikTok.
- El joven de 25 años fingía ser repartidor para un reto cuando un atacante en moto le disparó frente a un restaurante, cerca de la sede de la Fiscalía de Sinaloa.
- El crimen ocurrido a metros de la fiscalía refleja la creciente violencia e impunidad en Sinaloa, reavivando la alarma por la seguridad de los creadores de contenido.
El influencer mexicano César Gastelum fue asesinado a balazos durante la noche del martes mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del estado de Sinaloa.
El joven hacía un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado. Según la información difundida por medios mexicanos, el conductor descendió y le disparó directamente en la cabeza.
El ataque ocurrió frente a un local de Kentucky Fried Chicken. Apenas se produjeron los disparos, la transmisión se interrumpió y posteriormente fue eliminada de la plataforma. Sin embargo, algunos portales conservaron parte del video y difundieron las impactantes imágenes del crimen.
Cómo fue el ataque
De acuerdo con los medios mexicanos, los primeros reportes de la policía local indicaban que la víctima era un repartidor de comida. No obstante, gracias a la grabación del hecho y a diversos testimonios, los investigadores lograron establecer que se trataba de Gastelum.
El crimen ocurrió en una concurrida plaza comercial ubicada cerca de la sede de la Fiscalía de Sinaloa, en Culiacán, la capital del estado. Tras el ataque, militares y policías fueron desplegados en la zona, mientras especialistas forenses trabajaban en la recolección de pruebas y el retiro del cuerpo.
Quién era el influencer asesinado
César Daniel Nolasco Gastelum, conocido en las redes sociales como "Cesarín" o "Compasexor", era un influencer y creador de contenido originario de Sinaloa.
En TikTok e Instagram acumulaba más de 500.000 seguidores, donde compartía videos sobre su vida cotidiana, viajes, reseñas gastronómicas y sketches de humor. Entre sus personajes más conocidos figuraban el "Profe Alducin" y el "Padre". El apodo de "Compasexor" surgió a partir de sus primeros contenidos, en los que interpretaba a un consejero de barrio que abordaba, con un estilo directo y humorístico característico de Sinaloa, problemas de pareja y situaciones cotidianas.