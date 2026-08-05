Asesinaron al influencer César Gastelum mientras transmitía en vivo por TikTok en México.

En TikTok e Instagram acumulaba más de 500.000 seguidores, donde compartía videos sobre su vida cotidiana, viajes, reseñas gastronómicas y sketches de humor. Entre sus personajes más conocidos figuraban el "Profe Alducin" y el "Padre". El apodo de "Compasexor" surgió a partir de sus primeros contenidos, en los que interpretaba a un consejero de barrio que abordaba, con un estilo directo y humorístico característico de Sinaloa, problemas de pareja y situaciones cotidianas.