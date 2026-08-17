Reforma del Banco Central: Diputados prepara una sesión con proyectos clave para el Gobierno

El oficialismo en Diputados prepara una nueva sesión para el miércoles 26 de agosto, con un temario que incluirá proyectos considerados prioritarios por la Nación. Entre los principales temas estará la reforma orgánica del Banco Central, que establece límites a la asistencia financiera al Tesoro, modifica las condiciones para remover a las autoridades de la entidad y elimina las reservas de libre disponibilidad.