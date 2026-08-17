Reforma del Banco Central: Diputados prepara una sesión con proyectos clave para el Gobierno

El oficialismo en Diputados prepara una nueva sesión para el miércoles 26 de agosto, con un temario que incluirá proyectos considerados prioritarios por la Nación. Entre los principales temas estará la reforma orgánica del Banco Central, que establece límites a la asistencia financiera al Tesoro, modifica las condiciones para remover a las autoridades de la entidad y elimina las reservas de libre disponibilidad.
También se tratará el proyecto denominado “Inocencia Fiscal II”, que propone cambios en el régimen de declaraciones y fiscalización tributaria. El texto tuvo modificaciones para excluir a los funcionarios públicos de los beneficios de presunción de exactitud y liberación de controles.
El temario incluirá el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Entre las iniciativas con dictamen figuran también el proyecto Joaquín, sobre seguridad en actividades deportivas, y propuestas para declarar capitales nacionales a distintas ciudades y provincias. Entre ellas, San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.