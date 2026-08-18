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Turf reprogramó su show en Tucumán: la nueva fecha y qué hacer con las entradas

La banda tenía previsto presentarse el 5 de septiembre en el Teatro Mercedes Sosa, pero el recital fue trasladado a abril de 2027 por una operación de Joaquín Levinton.

SHOW REPROGRAMADO. Turf llegará a Tucumán el 2 de abril de 2027.
SHOW REPROGRAMADO. Turf llegará a Tucumán el 2 de abril de 2027. / ARCHIVO
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Turf postergó su recital del 5 de septiembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán para el 2 de abril de 2027 debido a una cirugía en el pie de Joaquín Levinton.
  • El show forma parte de la gira por los 30 años de la banda, que también debió aplazar su fecha en Salta para permitir la completa recuperación médica del cantante.
  • Los tickets adquiridos mantendrán su validez para la función reprogramada, mientras que los usuarios que no puedan concurrir podrán tramitar el reembolso en boletería.
Resumen generado con IA

Turf no llegará a la provincia para el mes de la primavera como estaba previsto. A menos de un mes de la fecha original, el show en el Teatro Mercedes Sosa se bajó de ese momento y fue reprogramado para el año próximo.

La presentación estaba prevista originalmente para el sábado 5 de septiembre a las 21, como parte de la gira con la que Turf celebra sus 30 años de trayectoria. La nueva fecha será el viernes 2 de abril de 2027, también a las 21.

Por qué se reprogramó el show de Turf

Según el comunicado difundido por la producción y el Teatro Mercedes Sosa, Joaquin Levinton deberá someterse a una operación programada en un pie y necesitará algunos días de recuperación.

“Iremos en abril para llevar la fiesta de Turf tal como lo prometimos”, informaron desde la organización al anunciar el cambio de fecha.

ANUNCIO. La producción confirmó que las entradas compradas para septiembre seguirán siendo válidas. ANUNCIO. La producción confirmó que las entradas compradas para septiembre seguirán siendo válidas. / CAPTURA DE PANTALLA

La banda también comunicó que los shows previstos en Tucumán y Salta serán trasladados a abril de 2027 mientras el cantante completa su recuperación.

Qué pasa con las entradas que ya fueron compradas

Quienes ya habían adquirido entradas para el recital de septiembre no tendrán que realizar ningún cambio.

La organización confirmó que todos los tickets comprados para la fecha original seguirán siendo válidos para el show del 2 de abril de 2027.

Es decir, quienes puedan asistir a la nueva función deberán conservar la entrada que ya tienen.

Cómo pedir la devolución

Las personas que no puedan asistir en abril podrán solicitar la devolución del dinero en la boletería del Teatro Mercedes Sosa.

El teatro está ubicado en San Martín 479 y la información oficial sobre venta de entradas indica que la boletería atiende de 9 a 21.

Para quienes todavía no habían comprado su entrada, la venta continúa disponible mediante la plataforma oficial del teatro.

Cuánto cuestan las entradas

La página de venta del Teatro Mercedes Sosa ya muestra la función del viernes 2 de abril de 2027 a las 21.

Los valores publicados actualmente son:

- Pullman A y B: $45.500

- Palco: $50.500

- Platea B: $55.500

- Platea A: $60.500

A esos montos se suman los costos de gestión en las compras realizadas por internet.

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