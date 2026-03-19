Cómo mejorar el audio al usar Spotify en la computadora: la función que pocos conocen

Spotify para Windows estrena una modalidad exclusiva diseñada para usuarios que buscan una calidad de sonido superior en sus equipos de escritorio. Esta función, disponible únicamente para suscriptores Premium, garantiza una alta fidelidad de audio al acercar la reproducción digital a la exactitud del máster original. El objetivo principal radica en ofrecer una experiencia sonora profesional dentro del entorno de reproducción cotidiano.
A partir de marzo de 2026, la aplicación integra el denominado “Exclusive Mode”, una opción técnica que permite a la plataforma tomar el control total sobre el procesamiento de audio del sistema operativo. Al evitar las interferencias de sonido de otras aplicaciones de Windows, Spotify logra una salida de audio pura y directa hacia los altavoces o auriculares. Esta actualización marca un avance significativo para los audiófilos que utilizan computadoras como centro de entretenimiento principal.
Qué es el Exclusive Mode de Spotify
Esta función otorga a Spotify acceso exclusivo al hardware de audio, anulando cualquier interferencia de otros procesos del sistema. La aplicación envía la música directamente al DAC sin aplicar remuestreos ni mezclas de volumen externas. Así, el flujo digital viaja limpio hacia los altavoces sin las modificaciones habituales del sistema operativo.
La activación de este modo garantiza una reproducción "Bit Perfect", donde el audio mantiene la fidelidad exacta del máster original. Este sistema elimina la degradación sonora provocada por el software convencional, satisfaciendo la demanda de pureza de los usuarios audiófilos. El resultado final ofrece una transmisión de música digital sin alteraciones técnicas innecesarias.
Cómo activar el modo exclusivo en Spotify para Windows
-Conectar el DAC externo, la interfaz de audio o utilizar el puerto de auriculares/salida de altavoces del ordenador, si este es compatible.
-Abrir la aplicación de Spotify en Windows y acceder a la sección de configuración (Settings).
-Desplazarse hasta el apartado de reproducción (Playback).
-En la sección de salida (Output), seleccionar el dispositivo de audio deseado en el menú desplegable.
-Activar la opción “Exclusive Mode”.