Cómo mejorar el audio al usar Spotify en la computadora: la función que pocos conocen

A partir de marzo de 2026, la aplicación integra el denominado “Exclusive Mode”, una opción técnica que permite a la plataforma tomar el control total sobre el procesamiento de audio del sistema operativo. Al evitar las interferencias de sonido de otras aplicaciones de Windows, Spotify logra una salida de audio pura y directa hacia los altavoces o auriculares. Esta actualización marca un avance significativo para los audiófilos que utilizan computadoras como centro de entretenimiento principal.