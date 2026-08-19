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Qué se sabe sobre la muerte de "Pucho" Ponce, mítico integrante de Los Tekis

José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis, murió a los 68 años y generó una profunda conmoción en el mundo del folclore. Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre su muerte.

Pucho Ponce, integrante de Los Tekis, falleció este miércoles en Córdoba
"Pucho" Ponce, integrante de Los Tekis, falleció este miércoles en Córdoba
Por Mercedes Mosca Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis, murió a los 68 años este miércoles en Córdoba tras descompensarse por una enfermedad diagnosticada hace dos meses.
  • El músico permanecía internado en terapia intensiva en el Instituto Modelo de Cardiología. Sus compañeros de banda confirmaron el fallecimiento con un sentido mensaje.
  • La partida de Ponce representa una pérdida significativa para el folclore argentino y la cultura jujeña, dejando una huella imborrable en el sonido histórico de Los Tekis.
Resumen generado con IA

La muerte de José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis, generó conmoción en el ambiente del folclore y la música jujeña. El músico tenía 68 años y falleció durante las primeras horas de este miércoles 19 de agosto de 2026.

La tristeza de Los Tekis por la muerte de "Pucho" Ponce: “No existen palabras”

La tristeza de Los Tekis por la muerte de Pucho Ponce: “No existen palabras”

La noticia fue confirmada por los integrantes de Los Tekis a través de sus canales oficiales, luego de que durante el martes trascendiera que Ponce permanecía internado en terapia intensiva en el Instituto Modelo de Cardiología.

De qué murió Pucho Ponce

Según pudo conocer La Voz de Córdoba, Ponce había sido diagnosticado aproximadamente dos meses atrás con “una enfermedad complicada”. En las últimas horas sufrió una descompensación y, pese a la atención médica, no logró recuperarse.

Hasta el momento, no se informó públicamente cuál era la enfermedad que atravesaba el músico ni se difundieron mayores detalles sobre su cuadro médico. Por eso, la información disponible sobre las causas de su muerte se limita a esos datos.

La internación se había conocido un día antes de su fallecimiento, cuando allegados al músico informaron que se encontraba en terapia intensiva.

La despedida de Los Tekis

Tras conocerse la muerte, los integrantes de Los Tekis expresaron su dolor por la pérdida de quien fue una figura central en la historia de la agrupación.

“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida, no existen palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento”, escribieron en un mensaje publicado en redes sociales.

La banda también recordó el carácter creativo, alegre y optimista de Ponce y destacó tanto su aporte musical como el vínculo personal que construyeron durante años.

Ponce fue una pieza fundamental del sonido de Los Tekis y estuvo a cargo del bajo durante gran parte de la trayectoria de la agrupación. Su muerte representa una pérdida significativa para la música jujeña y el folklore argentino.

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