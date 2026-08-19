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Dolor en el folclore: murió "Pucho" Ponce, histórico integrante de Los Tekis

La banda confirmó la noticia y compartió un emotivo mensaje de despedida al músico oriundo de Villa María, Córdoba.

Dolor en el folclore: murió Pucho Ponce, histórico integrante de Los Tekis
Dolor en el folclore: murió "Pucho" Ponce, histórico integrante de Los Tekis
Por Mercedes Mosca Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista del grupo folclórico Los Tekis, falleció a los 68 años en Argentina, según confirmó la banda en sus redes oficiales.
  • Nacido en Villa María, Córdoba, Ponce integraba la agrupación jujeña desde 1995, siendo clave en la consolidación de su sonido y su proyección nacional por tres décadas.
  • Su deceso enluta a la música popular argentina y deja una profunda huella en el folclore y la tradición carnavalera tras décadas de trayectoria sobre los escenarios.
Resumen generado con IA

El ámbito de la música popular argentina atraviesa un profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de José Luis “Pucho” Ponce a los 68 años. El reconocido bajista fue una figura central dentro de Los Tekis, banda a la que perteneció por más de tres décadas. La noticia fue ratificada por la propia agrupación a través de un desgarrador mensaje en sus canales oficiales, aunque hasta la fecha no se especificaron los motivos de su deceso.

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Nacido en la ciudad cordobesa de Villa María, Ponce se incorporó a la formación en 1995. Desde ese momento, se convirtió en una pieza clave para la consolidación del sonido característico del conjunto jujeño, aportando su destreza técnica en el bajo y contribuyendo a la proyección nacional del grupo durante las últimas décadas.

Su presencia constante sobre los escenarios lo transformó en un referente respetado por sus pares y valorado por el público, dejando una impronta imborrable dentro de la música autóctona y el ambiente carnavalero.

Murió Pucho Ponce, el histórico bajista de Los Tekis Murió Pucho Ponce, el histórico bajista de Los Tekis TN

La desgarradora despedida de Los Tekis a su compañero de ruta

La partida del músico provocó una ola de condolencias entre colegas y admiradores de todo el país. A través de un comunicado público, sus compañeros de banda manifestaron el enorme impacto emocional que generó la novedad, recordando tanto su aporte artístico como su calidad humana.

“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida… No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. Seguimos sin entender, ayer hablando y hoy sin poder abrazarte”, expresaron los integrantes del grupo en sus redes sociales.

En el mismo texto, los músicos destacaron el carácter optimista, la creatividad y la sensibilidad poética que caracterizaron a Ponce a lo largo de su carrera. “Hoy ya no estás físicamente entre nosotros pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero”, concluyó el mensaje con el que despidieron al histórico bajista.

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