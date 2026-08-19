Dolor en el folclore: murió "Pucho" Ponce, histórico integrante de Los Tekis

El ámbito de la música popular argentina atraviesa un profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de José Luis “Pucho” Ponce a los 68 años. El reconocido bajista fue una figura central dentro de Los Tekis, banda a la que perteneció por más de tres décadas. La noticia fue ratificada por la propia agrupación a través de un desgarrador mensaje en sus canales oficiales, aunque hasta la fecha no se especificaron los motivos de su deceso.