La tristeza de Los Tekis por la muerte de "Pucho" Ponce: “No existen palabras”

El mensaje de Los Tekis tras la muerte de "Pucho" Ponce

A través de sus redes sociales, los integrantes de la banda despidieron a quien consideraban mucho más que un compañero de escenario. En su mensaje, destacaron el vínculo de amistad y hermandad que construyeron durante años. “Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida, no existen palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento”, expresaron los músicos.