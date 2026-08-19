La tristeza de Los Tekis por la muerte de "Pucho" Ponce: “No existen palabras”

Resumen para apurados
- José Luis "Pucho" Ponce, histórico bajista de Los Tekis, murió este miércoles a los 68 años en Córdoba tras sufrir complicaciones de salud.
- Ponce permanecía internado en terapia intensiva tras haber sido diagnosticado hace dos meses con un cuadro complejo que derivó en su descompensación.
- La partida del músico deja un profundo vacío en el folclore argentino y en Los Tekis, banda donde fue clave para la difusión de la música andina.
El folclore argentino atraviesan una jornada de profundo dolor por la muerte de José Luis “Pucho” Ponce, histórico integrante de Los Tekis. El músico tenía 68 años y falleció durante las primeras horas de este miércoles 19 de agosto.
La noticia fue confirmada por los propios integrantes de la banda a través de sus canales oficiales. Un día antes, había trascendido que Ponce permanecía internado en terapia intensiva en el Instituto Modelo de Cardiología.
Según informó La Voz de Córdoba, el músico había sido diagnosticado hacía aproximadamente dos meses con una enfermedad que sus allegados describieron como complicada. En las últimas horas sufrió una descompensación y no logró recuperarse.
El mensaje de Los Tekis tras la muerte de "Pucho" Ponce
A través de sus redes sociales, los integrantes de la banda despidieron a quien consideraban mucho más que un compañero de escenario. En su mensaje, destacaron el vínculo de amistad y hermandad que construyeron durante años. “Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida, no existen palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento”, expresaron los músicos.
También resaltaron las características personales que marcaron su relación con el grupo y definieron a Ponce como una persona de carácter creativo, alegre y permanentemente optimista.
Para Los Tekis, su ausencia significa la pérdida de una figura fundamental en la historia de la agrupación, tanto por su aporte musical como por el lugar que ocupaba dentro del grupo.
Una figura clave en el sonido de Los Tekis
Ponce fue durante años el responsable del bajo, instrumento que aportó las frecuencias graves al sonido de Los Tekis. Su trabajo acompañó el crecimiento y la consolidación nacional de la banda, una de las agrupaciones vinculadas a la música andina y el folklore argentino.
Su trayectoria quedó ligada así a una parte importante de la historia musical de Los Tekis y a la difusión de la música jujeña en distintos escenarios del país.
Con su muerte, el folklore argentino despide a un músico que dejó una huella profunda en la banda y entre quienes compartieron con él años de escenarios y de vida.