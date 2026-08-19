Qué prepara Apple para 2026 y 2027: todos los dispositivos que fueron filtrados

¿Qué novedades prepara Apple para el hogar inteligente?

Uno de los puntos centrales de la información filtrada se enfoca en la nueva línea de dispositivos para la vivienda. Las referencias en el código confirman el pronto lanzamiento del Home Hub (bajo las denominaciones J490 y J491), un equipo diseñado para administrar el ecosistema de productos inteligentes del hogar. Las comprobaciones señalan dos modelos disponibles: uno provisto de base y otro adaptado para instalarse en la pared. Asimismo, se evidencia una versión actualizada del HomePod mini (código B525) con opciones de color inéditas como Rose Pink, Silver, Space Gray y Starlight. A su vez, el software dio a conocer la presencia de "Pebble", el sistema operativo destinado a dirigir estos sistemas.