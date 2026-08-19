Qué prepara Apple para 2026 y 2027: todos los dispositivos que fueron filtrados

Resumen para apurados
- Una filtración en el código de macOS reveló los próximos lanzamientos de Apple para 2026 y 2027, incluyendo el iPhone 18, un modelo plegable y nuevos AirPods.
- El sistema beta expuso detalles de proyectos avanzados como el iPhone Ultra flexible, audífonos con cámaras de inteligencia visual y dispositivos Home Hub.
- Estas novedades marcarán el debut de Apple en el segmento de pantallas plegables y profundizarán su ecosistema de inteligencia artificial para el hogar.
Una filtración dejó al descubierto una larga lista de próximos lanzamientos de Apple para lo que queda de 2026 y parte de 2027. El código interno de la beta de macOS 27 dio las pistas de los dispositivos que la empresa planea para los próximos meses.
Entre las filtraciones figuran productos de los que ya existen varios detalles conocidos, como el iPhone 18 y los próximos AirPods con cámara, aunque también surge información sobre las siguientes versiones de HomePod, Mac y iPad.
¿Qué detalles se filtraron sobre los futuros iPhone y el iPhone 18?
La gama de teléfonos inteligentes concentra una porción notable de las menciones detectadas. Las líneas de código pertenecientes a macOS 27 y Tahoe 26.7 enumeran las variantes V62 (iPhone Air 2), V63 (iPhone 18 Pro), V64 (iPhone 18 Pro Max), V67 (iPhone 18) y V68 (iPhone Ultra plegable). Entre ellos, la versión Ultra sobresale por la inclusión de una pantalla flexible, rasgo inédito en el catálogo habitual de la firma. Los datos señalan que las versiones iPhone 18 Pro, Pro Max y Ultra debutarán en septiembre, en tanto que las variantes iPhone Air 2 y iPhone 18 se lanzarían hacia la primavera de 2027. Aunque este hallazgo no esclarece los costos ni la totalidad de las especificaciones, garantiza que los proyectos atraviesan etapas avanzadas de elaboración.
¿Qué novedades prepara Apple para el hogar inteligente?
Uno de los puntos centrales de la información filtrada se enfoca en la nueva línea de dispositivos para la vivienda. Las referencias en el código confirman el pronto lanzamiento del Home Hub (bajo las denominaciones J490 y J491), un equipo diseñado para administrar el ecosistema de productos inteligentes del hogar. Las comprobaciones señalan dos modelos disponibles: uno provisto de base y otro adaptado para instalarse en la pared. Asimismo, se evidencia una versión actualizada del HomePod mini (código B525) con opciones de color inéditas como Rose Pink, Silver, Space Gray y Starlight. A su vez, el software dio a conocer la presencia de "Pebble", el sistema operativo destinado a dirigir estos sistemas.
¿De qué manera evolucionarán los nuevos AirPods?
La sección dedicada al sonido también refleja avances significativos dentro de las revelaciones encontradas. Resalta de forma particular el desarrollo de unos AirPods con cámara incorporada (bajo el código B790), concebidos para procesar imágenes y ofrecer herramientas de inteligencia visual. Un material audiovisual incluido en la versión beta ilustra cómo estos audífonos logran reconocer elementos del entorno y almacenar datos cuando el usuario lo requiere. Además, si las lecturas indican que el sensor queda cubierto por el pelo, la plataforma emitirá un aviso para mantener la operatividad idónea.