Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a "farmear aura" en Mar del Plata

Resumen para apurados
- Un grupo de adultos atacó con piedras y botellas a jóvenes que participaban del primer torneo de "farmear aura" el lunes en la Plaza Mitre de Mar del Plata.
- La jornada se desarrollaba en calma con duelos de carisma basados en una tendencia viral de redes, hasta que agresores arrojaron proyectiles sobre el cierre.
- El violento episodio genera preocupación sobre la seguridad de estos eventos urbanos juveniles, que ya proyectan nuevas convocatorias en plazas del país.
Una jornada que prometía ser una fiesta de tendencias juveniles terminó con momentos de violencia e incertidumbre en Mar del Plata. El pasado lunes, la Plaza Mitre fue sede del primer torneo en Argentina dedicado a “farmear aura”, un fenómeno surgido en internet. Sin embargo, sobre el cierre del encuentro, un grupo de adultos irrumpió en el predio y agredió a piedrazos y botellazos a los niños y adolescentes que participaban.
El evento se desplegó en el sector de avenida Colón, entre Hipólito Yrigoyen y San Luis, convocando a una multitud compuesta por niños, adolescentes y padres que acompañaban a sus hijos. Durante gran parte de la tarde, la dinámica transcurrió con total normalidad: los competidores se enfrentaban en duelos de actitud y el público consagraba a los ganadores mediante ovaciones, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.
La violencia se desató en la etapa final del torneo. Un grupo de hombres adultos se aproximó a la zona y comenzó a arrojar botellas de vidrio y piedras contra los chicos. A pesar del peligro de la agresión, los atacantes actuaban entre risas, actitud a la que luego se sumaron unos tres adolescentes arrojando objetos del suelo. Entre gritos de los presentes que pedían detener la agresión y la risa de otros espectadores, la multitud terminó dispersándose y la situación no escaló a incidentes de mayor gravedad.
De qué se trata "farmear aura" y cómo surgió este fenómeno
El término “farmear aura” proviene del entorno digital y refiere a la realización de acciones, respuestas ingeniosas o gestos que incrementan el carisma, el prestigio y la admiración que una persona proyecta hacia los demás. Si la comunidad considera que la actitud fue atractiva o proyectó seguridad, se considera que el participante "ganó aura".
Esta tendencia virtual dio el salto a eventos presenciales a través de batallas de poses, bailes y movimientos. El formato físico nació en Brasil durante 2026, cuando una competencia en la ciudad de Suzano, São Paulo, reunió a más de 200 asistentes y superó los tres millones de reproducciones en redes, impulsando la llegada de esta disciplina a la Argentina.