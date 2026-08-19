Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a "farmear aura" en Mar del Plata

La violencia se desató en la etapa final del torneo. Un grupo de hombres adultos se aproximó a la zona y comenzó a arrojar botellas de vidrio y piedras contra los chicos. A pesar del peligro de la agresión, los atacantes actuaban entre risas, actitud a la que luego se sumaron unos tres adolescentes arrojando objetos del suelo. Entre gritos de los presentes que pedían detener la agresión y la risa de otros espectadores, la multitud terminó dispersándose y la situación no escaló a incidentes de mayor gravedad.