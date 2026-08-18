SociedadClima y ecología

El sol sorprendió, pero ¿vuelven las lluvias?: así estará el tiempo en Tucumán este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada en que la temperatura oscilará entre los 7°C y los 17°C.

TUCUMÁN. El sol trajo alivio tras varias jornadas de frío y lluvia.
TUCUMÁN. El sol trajo alivio tras varias jornadas de frío y lluvia.
18 Agosto 2026

El sol sorprendió este martes a los tucumanos después de varios días de lluvias y, durante algunas horas, permitió disfrutar de temperaturas más agradables. Sin embargo, el panorama volverá a cambiar este miércoles 19 de agosto, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana se espera una jornada marcada por los chaparrones y el cielo nublado. La temperatura mínima se ubicaría en 7°C, mientras que la máxima alcanzaría los 17°C.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

Las condiciones recién mejorarían el jueves. Para ese día se espera una mínima de 7°C y una máxima de 24°C, con cielo despejado durante la mañana y la tarde.

El viernes se mantendría un panorama similar, aunque la temperatura mínima sería un grado superior respecto de la jornada previa.

De cara al fin de semana, las temperaturas volverían a bajar algunos grados, aunque no se esperan precipitaciones. Para el sábado se pronostica una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, con una jornada parcialmente nublada.

En tanto, el domingo la mínima sería de 10°C y la máxima alcanzaría los 16°C.

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